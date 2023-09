NOTÍCIAS DO AGRO

Tempo seco

A previsão de tempo seco e muito quente no decorrer dessa semana sobre as regiões produtoras de café do sudeste brasileiro, com o calor novamente se intensificando, e as temperaturas máximas devendo ultrapassar 35 °C no período da tarde em diversas regiões, criando condições para a perda de parte das floradas, que abriram cedo demais este ano, em consequência de chuvas não esperadas para esta época do ano, levou a uma forte alta das cotações do café nesta semana.

Esperando o tempo frio

Provavelmente, contribuiu com a alta o final das férias de verão no hemisfério norte, com os agentes de mercado começando a se preparar para o período de frio, quando o consumo de café sobe sensivelmente nessa região do planeta. Os estoques nesses países estão baixos, e não existe excesso de produção no mundo.

Contratos

Na última sexta-feira (15), os contratos de café na ICE US e na ICE Europe trabalharam em alta consistente por todo o dia, com mais força nas últimas 3 horas do pregão. Em Nova Iorque, os contratos para dezembro próximo, bateram em US$ 1,6050 na máxima do dia, fechando em alta de 515 pontos, a US$ 1,5915 por libra peso. Já na ICE Europe, em Londres, os contratos de café para novembro próximo subiram 61 dólares e fecharam o dia a 2 556 dólares por tonelada.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE futures US subiram na sexta-feira (15) 3.365 sacas, estão em 445.913 sacas. Há um ano eram de 563.766 sacas, quando já eram considerados historicamente baixos e preocupantes. Caíram neste período 117.853 sacas. Nesta última semana tiveram queda de 4.240 sacas.

Dólar e o mercado

Na última sexta-feira (15), o dólar fechou em queda de 0,04 % a R$ 4,8710. Quinta-feira (14), encerrou o dia em queda de 0,89 %. Terminou a sexta-feira passada valendo R$ 4,9830. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam na sexta valendo R$ 1.025,46. Quinta-feira (14) terminaram o pregão a R$ 992,68. Na sexta-feira anterior, dia 8, encerraram a semana a R$ 979,83.

Mercado

No mercado físico brasileiro, os compradores aumentaram o valor de suas ofertas, mas não repassaram para os preços boa parte das fortes altas em Nova Iorque. O volume de negócios continua crescendo aos poucos, mas menos do esperado para esta época de entrada de safra nova. O valor das ofertas, com altas menores que na ICE americana, impediu o fechamento de um volume maior de negócios. Os cafeicultores continuam vendendo apenas o necessário para terem “caixa” para cumprir seus compromissos mais próximos.

CECAFÉ

O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de agosto foram embarcadas 3.672.614 sacas de 60 kg de café, aproximadamente 29,4 % (834.433 sacas) mais que no mesmo mês de 2022 e 22,4 % (672.859 sacas) mais que no último mês de julho. Foram 2.651.797 sacas de café arábica (alta de 20,3 %, ou 448.916 sacas em relação a julho de 2023) e 698.856 sacas de café conilon (alta de 41,3 %em relação a julho de 2023), totalizando 3.350.653 sacas de café verde, que somadas a 315.758 sacas de solúvel e 6.203 sacas de torrado, totalizaram 3.672.614 sacas exportadas em agosto último.

Embarques

Até dia 15, os embarques de setembro estavam em 883.084 sacas de café arábica, 153.655 sacas de café conilon, mais 83.084 sacas de café solúvel, totalizando 1.119.823 sacas embarcadas, contra 841.468 sacas no mesmo dia de agosto. Até o mesmo dia 15 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em setembro totalizavam 1.327.331 sacas, contra 1.194.879 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 8, sexta-feira, até o do dia 15, subiu nos contratos para entrega em dezembro próximo 1050 pontos ou US$ 13,89 (R$ 67,65) por saca. Em reais, as cotações para entrega em dezembro próximo na ICE fecharam no dia 8 a R$ 979,83 por saca, e dia 15, a R$ 1025,46. Os contratos para entrega em dezembro, a bolsa de Nova Iorque fecheram em alta de 515 pontos.