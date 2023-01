NOTICÍAS DO AGRO

Expectativa x realidade

A expectativa de queda nos embarques brasileiros de café nos primeiros meses deste ano – época de entressafra – depois de duas safras prejudicadas por seca e frio; a resistência dos cafeicultores brasileiros em vender o que resta da safra 2022 nas bases de preços atuais; o aumento de consumo no hemisfério norte com a chegada dos meses de inverno e a queda do dólar frente ao real, estão dando sustentação aos preços do café.

Alta

Os contratos de café na ICE Futures US em Nova Iorque fecharam na última sexta-feira (27) em alta pelo sexto pregão consecutivo. Subiram quase 10 % na semana. Os contratos para março próximo bateram em US$ 1,7015 na máxima do dia e fecharam em alta de 275 pontos a US$ 1,6990 por libra peso. Quinta-feira apresentaram ganhos de 470 pontos. Na somatória da semana subiram 9,75 %, 1 510 pontos. Na sexta-feira anterior, 20, fecharam em alta de 20 pontos a US$ 1,5480 por libra peso. No balanço da semana passada somaram alta de 310 pontos.

Estoques mais baixos

Os estoques de café certificado na ICE em Nova Iorque caíram hoje 24.947 sacas. Estão em 845.775 sacas. Há um ano eram de 1.288.344 sacas (é importante lembrar que esses estoques já eram considerados baixos nessa época), caindo neste período 442.569 sacas.

$$$$

Em reais por saca, os contratos para março próximo na ICE fecharam na sexta-feira (27) valendo R$ 1 148,89. Quinta-feira (26) fecharam a R$ 1 122,11. Na sexta-feira anterior, dia 20, fecharam a R$ 1 066,44. Na sexta-feira anterior terminaram o pregão a R$ 1 024,82. Encerraram o último pregão de 2022 valendo R$ 1 168,49.

Dúvida

Cresce a cada semana o questionamento sobre o volume dos estoques de café ainda em mãos dos cafeicultores brasileiros. A dúvida é se esses estoques não são ainda menores do que o mercado imagina. Um volume menor de sacas em mãos de cafeicultores, torna mais lógica a forte resistência em venderem nas bases de preço atuais.

Embarques

Até dia 27, os embarques de janeiro estavam em 1.844.048 sacas de café arábica, 41.269 sacas de café conilon, mais 223.731 sacas de café solúvel, totalizando. 2.109.048 sacas embarcadas, contra 2.078.003 sacas no mesmo dia de dezembro. Até o mesmo dia 27 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em janeiro totalizavam 2.642.204 sacas, contra 2.819.391 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa NY

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 20, sexta-feira, até o fechamento do dia 27, subiu nos contratos para entrega em março próximo 1.510 pontos ou US$ 19,97 (R$ 102,10) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE fecharam no dia 20 a R$ 1066,44 por saca, e sexta-feira dia 27 a R$ 1148,89. Nos contratos para entrega em março a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 275 pontos.

Cafés especiais

Caratinga agora é a ‘Cidade dos Cafés Especiais’. E uma reunião que contou com degustadores e classificadores já foi realizada neste mês de janeiro do Sindicato dos Produtores Rurais, não no Sindicato dos Trabalhadores Rurais como foi redigido na matéria “Um bom bate-papo tem que ser acompanhado de um bom café”, onde Everton Tales foi o entrevistado. Se o assunto é café especial, esses profissionais são vitais para o sucesso da produção.