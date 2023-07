NOTÍCIAS DO AGRO

Contratos de café

Os contratos de café na ICE Futures US em Nova Iorque e na ICE Europe em Londres, tiveram mais uma semana de queda. Sem previsão de frio forte para as próximas semanas, e, como é natural, com a colheita deslanchando neste final de junho, fundos e especuladores diminuem suas posições em Nova Iorque e Londres, derrubando as cotações. As cotações nas duas bolsas também estão sendo pressionadas por estimativas da safra brasileira de café, lançadas no mercado por analistas e entidades privadas, que falam em produção brasileira em 2023 de até 66 milhões de sacas.

Cotações

Sexta-feira (30/6), em Nova Iorque, as cotações dos contratos de café fecharam em baixa, finalizando mais uma semana negativa. Os contratos para setembro próximo bateram em US$ 1,6350 na máxima do dia, e encerraram o pregão em queda de 260 pontos, a US$ 1,5900 por libra peso. Quinta-feira (29/6) recuaram 35 pontos e quarta-feira (28/6) caíram 500 pontos. Na terça-feira (27/6) apresentaram alta de 180 pontos e na segunda, subiram 30 pontos. No balanço desta última semana caíram 580 pontos.

Estoques EUA

Os estoques de cafés certificados na ICE americana caíram na sexta-feira (30/6) mais 904 sacas. Estão em 544.915 sacas. Há um ano eram de 887.431 sacas, quando já eram considerados baixos e muito preocupantes. Caíram neste período 342.516 sacas. Nesta última semana a queda acumulada foi de 1.735 sacas. Esses estoques subiram na semana retrasada 1.323 sacas. Na semana anterior somaram queda de 5.052 sacas. No mês de maio caíram 96.645 sacas. No mês de abril, a queda foi de 62.731 sacas. Chegam informações ao mercado, que o ritmo de queda diminuiu, em razão dos estoques restantes serem de cafés da América Central, desmerecidos, de algumas safras atrás, recertificados, e depositados na Europa.

Dólar

O dólar fechou na última sexta-feira (30/6) em baixa de 1,20 % a R$ 4,7890. Quinta-feira (29/6) terminou em queda de 0,02 %, a R$ 4,8470. Quarta-feira (28/6) subiu 1.02 %. Na sexta-feira (23/6) fechou em alta de 0,13 % a R$ 4,7780. Na sexta-feira (17/6), fechou em alta de 0,35 % a R$ 4,8200.

Preço

Em reais por saca, os contratos para setembro próximo, na ICE em Nova Iorque, encerraram sexta-feira (30/6) a R$ 1 007,25. Ontem, fecharam a R$ 1 036,12. Terminaram a sexta-feira retrasada (23) valendo R$ 1 041,91. Na sexta-feira (17/6) encerraram a semana a R$ 1 152,44.

Valor das ofertas

No mercado físico Brasileiro, os compradores diminuíram o valor de suas ofertas ao longo da última semana, acompanhando o recuo das cotações em Nova Iorque e em Londres. Mais uma vez, o mercado físico brasileiro permaneceu quieto. A grande maioria dos produtores se recusa a vender nas bases aviltadas oferecidas pelo mercado. Os poucos negócios fechados foram de produtores que precisam fazer caixa rapidamente para enfrentar as despesas de colheita, mas o volume foi irrisório para esta época de entrada de safra. O volume de café da safra 2022 ainda em mãos de produtores é baixo. Os estoques de passagem da safra brasileira 2022 serão, com certeza, os menores em muitas dezenas de anos. Os estoques mundiais também estão historicamente baixos.

Embarques

Até dia 30, os embarques de junho estavam em 1.877.709 sacas de café arábica, 180.084 sacas de café conilon, mais 269.367 sacas de café solúvel, totalizando 2.327.160 sacas embarcadas, contra 1.945.931 sacas no mesmo dia de maio. Até o mesmo dia 30 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em junho totalizavam 2.478.336 sacas, contra 2.338.896 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 23, sexta-feira, até o fechamento da sexta, dia 30, caiu nos contratos para entrega em julho próximo 585 pontos ou US$ 7,74 (R$ 37,06) por saca. Em reais, as cotações para entrega em setembro próximo na ICE fecharam no dia 23 a R$ 1.041,91 por saca, e sexta-feira, dia 30, a R$ 1007,25. Também na sexta (30/6), nos contratos para entrega em setembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 260 pontos.