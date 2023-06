NOTÍCIAS DO AGRO

Aposta na nova safra

Os operadores no mercado de café continuaram apostando que a nova safra brasileira, com a colheita avançando mais rápido agora em junho, resolverá sozinha os problemas de abastecimento do mercado mundial de café. Ignoram em suas análises os indicadores que apontam um preocupante quadro de aperto entre produção e consumo global e estoques mundiais criticamente baixos.

Contratos

Os contratos de café na ICE Futures US em Nova Iorque e na ICE Europe em Londres oscilaram forte por toda a última semana. Em Nova Iorque, na ICE, os contratos para julho próximo bateram sexta-feira (2) em US$ 1,8780 na máxima do dia, em alta de quase 500 pontos. Viraram para o campo negativo, e encerraram o pregão em queda de 275 pontos, a US$ 1,8030 por libra peso. Quinta-feira (1), fecharam em alta de 440 pontos, a US$ 1,8305 por libra peso.

Estoques

No mês de maio, os estoques de cafés certificados na ICE Futures US caíram 14,2 %. São 96.645 sacas menos que as 680.163 sacas existentes no último dia de abril. No mês de abril, a queda foi de 62.731 sacas. Sexta-feira (2), caíram mais 935 sacas. Estão em 574.443 sacas. Há um ano esses estoques totalizavam 1.030.616 sacas, quando já eram considerados baixos e muito preocupantes. Caíram neste período 457.108 sacas.

Voluma do café estocado

Os dados que monitoram o volume de café estocado em armazéns nos portos americanos – que ajudam analistas, traders e produtores de café a avaliar a oferta e a demanda – foram repentinamente retirados do mercado no início de maio. Esses dados eram publicados mensalmente pela GCA – Green Coffee Association há décadas.

Produção mundial de café

Informações sobre problemas na produção mundial de café continuam chegando ao mercado semana após semana. Os números sobre o consumo ao redor do mundo permanecem positivos e os estoques de café, tanto nos países produtores como nos consumidores são pequenos, bem abaixo dos números históricos.

Dólar

Depois de chegar a operar acima de R$ 5,10 nos primeiros dias da semana, o dólar fechou sexta-feira (2) em queda de 1,50 % a R$ 4,9540. Na semana passada a queda acumulada foi de 0,70 %.

Preço do café

Em reais por saca, os contratos para julho próximo na ICE em NY fecharam sexta-feira (2) a R$ 1 181,53. Quinta-feira (1) encerraram o dia valendo R$ 1 212,15. Na sexta-feira passada (26/5), fecharam valendo a R$ 1 198,46.

Embarques

Até dia 2, os embarques de maio estavam em 1.910.658 sacas de café arábica, 125.249 sacas de café conilon, mais 288.761 sacas de café solúvel, totalizando 2.324.668 sacas embarcadas, contra 2.682.786 sacas no mesmo dia de abril. Até o mesmo dia 2 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em maio totalizavam 2.644.311 sacas, contra 2.515.667 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 26, sexta-feira, até o fechamento do dia 2/5, caiu nos contratos para entrega em julho próximo 130 pontos ou US$ 1,72 (R$ 8,52) por saca em reais, as cotações para entrega em julho próximo na ICE fecharam no dia 26 a R$ 1.198,46 por saca, e sexta-feira, dia 2, a R$ 1.181,53. Ainda na sexta passada, nos contratos para entrega em julho, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 275 pontos.