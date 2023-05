NOTÍCIAS DO AGRO

Nova safra

Os operadores no comércio global de café parecem acreditar que a nova safra brasileira, com sua colheita começando a deslanchar, resolverá sozinha os problemas de abastecimento do mercado mundial de café. Em suas análises não colocam o mesmo peso nos indicadores que apontam para um cenário de aperto entre produção e consumo mundial.

Coffee Dinner&Summit

Representantes dos principais importadores de cafés do Brasil, estão no País. Vieram participar do “Coffee Dinner&Summit”, tradicional evento realizado a cada dois anos pelo CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, ocorrido ontem e hoje em São Paulo, e, para visitar as principais regiões produtoras de café no Brasil, nesta época de início dos trabalhos de colheita. Podem assim verificar pessoalmente o estado dos cafezais e ajustar suas percepções sobre o tamanho e a qualidade de nossa nova safra 2023/2024.

Contratos para julho

Na ICE americana, quinta-feira (25), os contratos para julho próximo bateram em US$ 1,8840 na máxima do dia e encerraram o pregão com perdas de 530 pontos, a US$ 1,8270 por libra peso. Sexta-feira (26), esses contratos bateram em US$ 1,8480 na máxima do dia, e fecharam em baixa de 110 pontos a US$ 1,8160 por libra peso. No balanço da última semana, esses contratos caíram 1040 pontos.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US caíram ontem 10.855 sacas, e sexta-feira (26) caíram mais 11.285 sacas. Fecham a semana em 598.493 sacas. Há um ano eram de 1.081.923 sacas, quando já eram considerados baixos e muito preocupantes.

OIC

O Relatório mensal sobre Mercado de Café – abril 2023, da OIC – Organização Internacional do Café, informa que a produção mundial de café prevista para a safra 2022/2023 foi estimada em 171,3 milhões de sacas, volume que, caso se confirme, representará um aumento de 1,7% em comparação com a mesma produção global da safra anterior, 2021/2022, que somou 168,5 milhões de sacas do 60kg. Segundo a OIC, o consumo global em 2021/2022 atingiu 175,6 milhões de sacas, um crescimento de 0,6% em relação ao mesmo período anterior. Com relação à previsão do consumo para a safra atual em curso 2022/2023, a OIC estima que a demanda mundial deverá alcançar ao redor de 178,5 milhões de sacas de 60kg, um acréscimo de 1,7% ante o mesmo período anterior. E, caso tal consumo se efetive, o mercado de café deverá passar por mais um ano de déficit na oferta mundial, algo em torno de 7,3 milhões de sacas de 60kg.

Vietnã

A estimativa de produção de café no Vietnã, o segundo maior produtor mundial depois do Brasil, foi reduzida em 6% pelo USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em comparação com a projeção anterior, conforme divulgado na última quarta-feira. A projeção para a colheita do ciclo 2022/23 (outubro a setembro) agora é de 29,75 milhões de sacas de 60 kg. O USDA, no entanto, vê uma recuperação na nova temporada (2023/24), com estimativa de alta de cerca de 5% na produção, para 31,3 milhões de sacas. A agência do governo dos EUA, contudo, disse que os estoques caíram drasticamente no país, e as exportações na nova temporada devem totalizar apenas 27,5 milhões de sacas, o menor volume em três anos (Reuters).

Indonésia

O USDA ainda projetou que a produção de café robusta da Indonésia, terceira maior produtora mundial de robusta, em 2023/2024 cairá 20% no comparativo anual e ficará em 8,4 milhões de sacas, depois que chuvas excessivas impediram a polinização.

Produção mundial de café

Informações sobre problemas na produção mundial de café continuam chegando ao mercado semana após semana. Os números sobre o consumo ao redor do mundo permanecem positivos e os estoques de café, tanto nos países produtores como nos consumidores são pequenos, bem abaixo dos números históricos.

Preço$

Em reais por saca, os contratos para julho próximo na ICE americana fecharam sexta-feira (26) valendo R$ 1 198,46. Na sexta-feira (19) fecharam a R$ 1 268,87. No mercado físico brasileiro de arábica os compradores diminuíram o valor de suas ofertas ao longo da semana, acompanhando a queda em Nova Iorque. O número de negócios fechados foi baixo. Os produtores continuam retraídos. Quinta (25) e sexta-feira (26) o mercado físico apresentou-se praticamente paralisado.

Colheita

A colheita do café começa a ganhar ritmo no Brasil. O clima seco da última semana ajudou a acelerar os trabalhos, mas ainda assim a colheita está um pouco atrasada em relação ao último ano. Segundo a consultoria Safras e Mercado até o dia 16/05 a colheita atingiu 9%, avanço de 4 pontos percentuais ante a semana anterior e está ligeiramente abaixo da média histórica e em relação a 2022. Nesta época, no ano passado, havia sido colhido 10% do café Nacional (fonte: Agência Climatempo).