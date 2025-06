NOTÍCIAS DO AGRO

Queda nas cotações

Tivemos mais uma semana de queda acentuada nas cotações do café, tanto na ICE Futures US em Nova Iorque, como na ICE Europe em Londres. Com condições climáticas favoráveis, a colheita da nova safra brasileira de café avança em boa velocidade, em meio a um quadro político e econômico global imprevisível, que a atual escalada na guerra entre Israel e Irã agravou ainda mais. Nesse cenário, fundos e especuladores continuam derrubando com força as cotações do café nas duas bolsas.

ICE

Os contratos de arábica com vencimento em julho próximo na ICE Futures US, em Nova Iorque, oscilaram, sexta-feira (20), 1.290 pontos entre a máxima e a mínima. Bateram em US$ 3,2985 na máxima do dia, em alta de 495 pontos. Fecharam valendo US$ 3,2490 com perdas de 1.095 pontos. Na ICE Europe, os contratos de robusta para julho próximo bateram, na máxima do dia, em 4.115 dólares por tonelada, em alta de 81 dólares. Fecharam o pregão valendo 3.887 dólares, em queda de 147 dólares.

Estoques

Na sexta-feira (20), os estoques de cafés certificados na ICE Futures US subiram 4.759 sacas. Estão em 868.567 sacas. Há um ano eram de 831.595 sacas, subindo nesse período 36.972 sacas. Subiram nesta semana 22.276 sacas e na semana passada 25.622 sacas. Caíram na semana anterior à passada 67.721 sacas. No mês de maio somaram alta de 74.722 sacas. No mês de abril subiram 43.192 sacas. No mês de março recuaram 35.112 sacas, e em fevereiro caíram 61.994 sacas. No mês de janeiro a queda foi de 112.385 sacas. Em 2025, até esta sexta-feira, dia 20, os estoques certificados pela ICE Futures US, acumulam queda de 111.400 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar subiu, sexta-feira (20), 0,44% frente ao real, fechando o dia a R$ 5,5250. Encerrou a sexta-feira passada (13) a R$ 5,5410 e a sexta-feira anterior à passada (6) a R$ 5,5690. Em reais por saca, os contratos para julho próximo na ICE Futures US, fecharam, sexta-feira (20), valendo R$ 2.331,77. Terminaram a última sexta-feira (13) valendo R$ 2.563,17 e a sexta-feira anterior à passada (6) a R$ 2.637,64.

Mercado físico brasileiro

Com queda todos os dias nas bolsas de Nova Iorque e Londres, o mercado físico brasileiro apresentou-se calmo no decorrer da última semana, com poucos produtores dispostos a vender nas bases oferecidas pelos compradores. Nas últimas semanas, aos poucos, vem crescendo o número de negócios fechados com lotes da nova safra 2025/2026. Há interesse comprador para todos os padrões de café. Os trabalhos de colheita do arábica estão com bom ritmo. As vendas de conilon estão mais avançadas, com volume bem maior de negócios fechados. Lotes de arábica da atual safra 2024/2025 ainda em mãos de produtores são poucos, em volume historicamente baixos. Os cafeicultores que detêm esses lotes se recusam a vender nas bases de preços ofertadas atualmente pelos compradores.

Embarques

Até dia 20, os embarques de junho estavam em 1.019.988 sacas de café arábica, 195.678 sacas de café conilon, mais 130.187 sacas de café solúvel, totalizando 1.345.853 sacas embarcadas, contra 1.636.608 sacas no mesmo dia de maio. Até o mesmo dia 20, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em junho totalizavam 1.620.153 sacas, contra 1.843.497 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 13, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira (20), caiu nos contratos para entrega em julho próximo 3.065 pontos ou US$ 40,54 (R$ 244,00) por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na ICE, fecharam no dia 13 a R$ 2.563,17 por saca, e sexta-feira (20), a R$ 2.331,77. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em julho, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 585 pontos.