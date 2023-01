NOTA DE PESAR*

A Fundação Educacional de Caratinga (Funec) lamenta profundamente o falecimento do Dr. Francisco Barboza Motta.

Um dos pilares da Instituição, a qual presidiu entre os anos de 1990 e 2014. Em tantos anos de dedicação contribuiu ativamente para o desenvolvimento da Funec, e consequentemente da cidade de Caratinga. Exímio médico, exerceu a profissão com todo o conhecimento e humanidade que ela exige. Se dedicou muito para a criação do curso de Medicina, oferecido no Centro Universitário de Caratinga (Unec). E foi um dos responsáveis pela inauguração da atual sede do Hospital Irmã Denise no ano de 2014, na ocasião declarou à emissora Super Canal estar realizando um sonho: “Hoje eu realizo um sonho, talvez o maior sonho da minha vida”.

Com muito respeito e admiração por sua importante trajetória, construída com bases sólidas no respeito e na integridade, e com imensa gratidão por sua dedicação em prol da Funec, expressamos nossa solidariedade aos seus familiares e amigos. Diante dessa perda desejamos que o bondoso Deus possa consolar a todos em sua divina misericórdia.

Informamos que sua cerimônia de despedida está acontecendo na capela do Hospital São Sebastião na cidade Inhapim.

Caratinga, 20 de janeiro de 2023.

*Dr. Armando Arreguy Silva*

Presidente da Funec

*Profa. MSc. Raquel Carvalho Ferreira*

Diretora Executiva da Funec