NOTA DE FALECIMENTO: Soldado Uochiton Gomes da Silva

É com profundo pesar que familiares e o 62º Batalhão de Polícia Militar comunicam o falecimento de Soldado Uochiton Gomes da Silva.

Infelizmente, Sd Uochinton, faleceu em decorrência dos ferimentos provenientes do acidente automobilístico ocorrido no mês março deste ano. O DIÁRIO DE CARATINGA

presta condolências aos familiares e amigos.