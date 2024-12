Com pesar, familiares comunicam o falecimento de Sebastião Donato de Freitas, 75 anos, conhecido como Tião Chica. O velório tem início previsto para as 23h desta terça-feira (17), já o sepultamento, às 10h desta quarta-feira (18), na igreja de Santa Luzia, distrito de Caratinga. O DIÁRIO se solidariza com a família e amigos.