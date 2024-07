NOTA DE FALECIMENTO: José Lacerda da Cunha

A Fundação Educacional de Caratinga comunica, com pesar, o falecimento do Prof. José Lacerda da Cunha, ocorrido hoje, na cidade de Recife (PE).

Nascido em 22 de março de 1938, em Lima Duarte (MG), o Prof. Lacerda iniciou seus estudos no Seminário Menor Santo Antônio, em Juiz de Fora e, seis anos depois, cursou Filosofia no Seminário Maior, em Mariana e fez da docência o seu sacerdócio.

Consolidou-se como um profundo conhecedor da língua portuguesa, das literaturas brasileira e portuguesa, além de dominar o Latim e o Francês. Formado em Letras e Filosofia, a sua história se confunde com a da Fundação Educacional de Caratinga, onde atuou por mais de 50 anos.

Membro da Assembleia da Funec, o professor Lacerda lecionou diversas disciplinas ao longo de sua carreira, entre elas Português, Francês, Inglês, Latim, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Matemática, Estatística, Desenho Geométrico e das Literaturas Brasileira, Portuguesa, Latina, Francesa e Espanhola.

Escritor, membro fundador da Academia Caratinguense de Letras, homem de notório saber e patrimônio do Conhecimento, o professor José Lacerda da Cunha deixará saudades.

Nossos sentimentos aos seus familiares – de maneira muito especial aos seus filhos Emerson, Dra. Viviane e Dr. Anderson Lacerda -, e aos professores, alunos e colaboradores da Funec.

*Dr. Armando Arreguy Silva – presidente da Funec*

*Prof. Sanderson Dutra Rocha Gouvêa – Diretor Executivo da Funec*

*DECOM- Departamento de Comunicação da Funec*.