A família de Carmelinda Vieira de Carvalho, viúva de Zezinho Benvindo, comunica seu falecimento aos 91 anos. Carmelinda está sendo velada em sua residência no distrito de São João do Jacutinga. O enterro está previsto para amanhã, sábado, às 9h, saindo de São João do Jacutinga.

O DIÁRIO DE CARATINGA presta sinceras condolências aos familiares e amigos.