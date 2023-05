É com muito pesar que comunicamos o falecimento do pastor Ângelo da Terceira Igreja Batista de Caratinga que fica no bairro Santa Cruz. Ele foi vítima de um mal súbito quando jogava futebol. Na foto ele aparece ao lado da esposa Cristina. O pastor deixa dois filhos. Que Deus console a família enlutada e a igreja. O velório acontece até as 10h na Terceira Igreja Batista e depois o corpo vai para Carangola, sua cidade natal, onde será sepultado.