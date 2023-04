O Esplanada Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento do nosso querido Pu Canela. Defendeu as cores do Verdão da Grota por inúmeras ocasiões, encantou com seu futebol de enorme qualidade e espalhou alegria por todo o bairro. Querido e acolhido por todos, esteve junto nos momentos bons e ruins. De toda a Família Esplanada, ficam nossas condolências à família e o desejo de que nosso eterno craque descanse em paz.



O velório está acontecendo na Capela Velório da Rua da Cadeia, Bairro Esperança