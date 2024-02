NOTA DE FALECIMENTO

Os familiares de Werley Muzi comunicam o seu falecimento ocorrido nessa quarta-feira (14). O corpo está sendo velado na capela municipal ao lado do Santuário, no bairro Santa Zita, em Caratinga. O sepultamento será às 16h30 desta quinta-feira (15), no cemitério São João Batista.

Aos amigos e familiares, nossas condolências.