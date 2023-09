NOTA DE FALECIMENTO

Consternados, comunicamos o falecimento da querida Professora Alvany da Silva Marques Martins. Membro da Assembleia da Fundação Educacional de Caratinga, a Professora Alvany ocupou o cargo de Superintendente Regional de Ensino de Caratinga, no período de 1999 a 2003.

Foi professora dos cursos da área de Educação do Centro Universitário de Caratinga, e Coordenadora de Estágios durante muitos anos, sendo uma referência para todos nós: professores, alunos e funcionários. Uma das mulheres mais altivas, bonitas, educadas, inteligentes e conectadas com a Educação e o processo ensino-aprendizagem que já tivemos em nossos quadros.

Despedimo-nos da querida Professora Alvany com tristeza, porém com a certeza de que ela, plena e dedicada como foi à sua missão entre nós, desfruta agora da plenitude do Céu, em lugar especialmente preparado aos justos e aos bons.

Seu corpo será velado na 1ª Igreja Presbiteriana de Caratinga (Rua João Pinheiro, 286) a partir das 21 horas de hoje e, o sepultamento, está marcado para amanhã (25/09 – segunda-feira), às 10 horas.

Prof. Sanderson Dutra Rocha Gouvêa – Diretor Executivo

Dr. Armando Arreguy Silva – Presidente

Fundação Educacional de Caratinga – Funec