NOTA DE FALECIMENTO

Com pesar, familiares a amigos comunicam o falecimento de Michel Leão Alves de Almeida, de 53 anos, conhecido promotor de festas e eventos ao lado do inseparável amigo Eduardo Fraga.

Michel faleceu devido a complicações decorrentes de um AVC hemorrágico.

Ainda não há informações a respeito do velório e sepultamento. O DIÁRIO se solidariza com a família enlutada.