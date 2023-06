NOTA DE FALECIMENTO

Morreu na madrugada dessa sexta-feira(16), o colunista social e decorador, João Batista Coelho, conhecido como “Coelho”.

Por onde passava Coelho transbordava alegria, amava viver e fazer o bem ao próximo.

Baladas, carnavais eram festas que nosso querido Coelho adorava participar. Por muito tempo foi colunista social do DIÁRIO DE CARATINGA. Ser humano ímpar, que vai deixar muitas saudades, e a lembrança de suas boas risadas.

Coelho teve um AVC, e estava internado no Casu. O velório está previsto para começar às 10h, na igreja Assembleia de Deus, no bairro Esplanada. O sepultamento deve acontecer às 16h no cemitério São João Batista.