Nota de falecimento

A família de Jorge Ferreira Pacheco, de 67 anos, comunica seu falecimento ocorrido nesta quinta-feira (15). Pacheco, conhecido empresário com negócios em Caratinga e Vargem Alegre, deixa esposa e filhos.

O velório acontece na Loja Maçônica Filhos da Acácia, na praça Jones de Oliveira Pena, no bairro Limoeiro, em Caratinga. O sepultamento esta previsto para às 16h30 desta quinta no cemitério São João Batista.

A família Super Canal presta condolências aos familiares e amigos de senhor Pacheco.