NOTA DE FALECIMENTO

Com muito pesar a família Moreira Soares de Carvalho comunica o falecimento da primogênita Célia Moreira Sorares Freitas, a “Celita”, ocorrido na manhã desse sábado em sua residência em Ubaporanga.

Ela é filha do saudoso Lindolfo Soares de Carvalho (fundador do Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Caratinga e vereador na cidade de Caratinga) e Doly Moreira Soares. Ela deixa o esposo, Ildecy Franco de Freitas, três filhos, Wallace, Ildecy Júnior e Christiane, e, ainda, netos e netas.

Celita foi servidora pública municipal lotada na Secretaria de Educação de Caratinga e foi servidora estadual lotada na Superintendência Regional de Educação também em Caratinga.