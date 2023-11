NOTA DE ESCLARECIMENTO: Vereador de Ubaporanga divulga nota de esclarecimento sobre problema com obra na zona rural

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Vereador Delvair Caetano “ Devair”, vem a público esclarecer que quanto ao vídeo que circulou onde o mesmo em momento de revolta por um serviço mal feito que está sendo executado e que não atende a demanda da localidade, informa que o vídeo (verdadeiro) foi gravado como forma de denunciar a má prestação de serviços pela prefeitura quanto ao calçamento, onde pessoas com intuído de difamar a sua pessoa, onde acredita ser ligado a atual administração, recortaram o vídeo onde pegou a parte de sua fala e induziu por meio de cortes do vídeo, levando a equívoca interpretação de que mesmo derrubou os meios-fios, que estava sendo executado, o que acredita que ocorreu por meio de revolta da população local, MAS AFIRMA QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELO ACONTECIDO E NÃO TEM CONHECIMENTO DE QUEM FEZ, mas que nunca este se envolveu em qualquer ato ou ação de dano público e aproveita PARA PEDIR DESCULPAS A POPULAÇÃO pelas palavras expressadas no momento de revolta, pois já havia tentado falar com o prefeito, sem êxito, e o secretário de obras não manifestou pela atenção devida a situação da largura da rua.

Entretanto, meus advogados estão tomando as medidas necessárias, para apurar quem fez os cortes do vídeo verdadeiro e original, e esta sendo utilizado para atividade de difamação e politicagem. Na oportunidade informe que mesmo já provado não ser eu autor do fato estou sofrendo perseguição da atual gestão, como exemplo notificação da construção de muro de minha residência feito a mais de 10 anos entre outros

Sempre primando pelo bem estar do povo de Ubaporanga, e como vereador estarei cobrando pela comunidade e buscando dentro das ações legais e meios jurídicos, mesmo que seja perseguido por tentar fazer o bem para o povo.

Desde já colocamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos.

Delvair Caetano Ferreira

Vereador