NOTA DE ESCLARECIMENTO- PESQUISA ELEITORAL IMBÉ DE MINAS

Esclarecemos que a pesquisa MG-03152/2024, realizada na cidade de Imbé de Minas e divulgada nesta sexta-feira (04/10) foi retirada do ar, atendendo a determinação da Justiça Eleitoral. A pesquisa foi realizada considerando os três candidatos Batista (PT), Enilson Peixoto (MDB) e Gilberto da Farmácia (REPUBLICANOS). No entanto, no momento da divulgação do resultado, não constou os dados referentes ao candidato Gilberto da Farmácia (REPUBLICANOS), que não foi citado pelos entrevistados na pesquisa e se encontra com situação de candidatura indeferida com recurso.