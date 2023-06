A PCMG informa quanto ao inquérito que apura homicídio em Cordeiro de Minas, a PCMG esclarece que em relação ao referido Inquérito Policial, o mesmo foi devidamente concluído e relatado em 29/11/2020, inclusive com o indiciamento do autor pelo crime de homicídio que vitimou Washington Gonçalves Cordeiro. A PCMG esclarece que consta mandado de prisão em desfavor do autor dos fatos, o qual se encontra foragido.