Nostalgia: o novo curta-metragem de Júlio Art

CARATINGA – Caratinga é palco de mais uma produção de um curta-metragem, intitulado “Nostalgia”, dirigido por Júlio Art Oliveira, diretor de cinema caratinguense. Este é o segundo curta-metragem no currículo de Júlio Art Oliveira. Entretanto, desde 2014, ele vem atuando como diretor de arte em várias produções, como o curta-metragem: “Não Há Gatos na Casa” e “Azul Prussiano” de Márcio Soares, além do curta-metragem “Tecnologias do Espírito” e o longa-metragem “O Cineasta” de Leandro Martins, e o curta-metragem “Se Foi Maria”, de Ton Silva.

O curta-metragem “Nostalgia” foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo de 2023 e, com o empenho e apoio do Departamento de Esporte e Cultura de Caratinga, foi possível viabilizar este projeto.

O roteiro do curta-metragem “Nostalgia” é assinado por Júlio Art Oliveira, Leandro Martins e Glauber Fidelis.

Júlio Art comenta que o filme carrega uma grande carga emocional, pois traz memórias de infância e conta com a participação de uma das atrizes, filha de seu grande amigo, irmão e primo Odilo João da Silva (in memória), que trabalhou em várias produções.

O filme também reúne memórias da infância dos integrantes da produção do filme, como: Glauber, Leandro, Selma, Flávio e do próprio diretor Júlio Art. “O filme lança a ideia de uma reflexão do resgate ao passado diante de um futuro próximo de sintonia entre o real e o virtual”, explica o diretor.

Júlio Art ressalta a importância do apoio do poder público para estimular o cinema em Caratinga e destaca que deseja transformar a cidade em um polo de cinema, uma referência para a região. Júlio, juntamente com o Coletivo Arte Cine, está empenhado em trazer um polo de cinema para Caratinga. “No Brasil, existem apenas dois polos de cinema, é um dos sonhos para os artistas do audiovisual, contudo para que isso aconteça, o apoio do poder público é fundamental, promovendo investimentos e aquecendo a economia na cidade. Caratinga pode, e deve ser reconhecida em vários lugares do mundo, por meio de seus artistas que estão na “guerrilha” de construir sua trajetória no cenário da cultura e da arte”, analisa o diretor.

O próprio Júlio Art tem desbravado novos horizontes internacionais com o seu primeiro curta-metragem “Keven”, que ganhou menção honrosa e foi transmitido em vários festivais, como: Lift off Filmmaker Sessions Hosted by Liftoff Global Network no Reino Unido- 2023, Lift-Off Global Network – Inglaterra -2023, Festival Student World Impact Film Festival (SWIFF)- Menção honrosa -Estados Unidos -2023, Festival del Cinema di Cefalù- Itália -2023, Student live filme festival – França -2023, além desses, participou também dos festivais brasileiros: 12° Mostra nacional estudantil Joaquim Venâncio – Brasil-2023, 2° Cine Ibiapina (Ceará)– Brasil – 2023- Mostra Olhares do interiores -2024 -Caratinga- Brasil.

Como já é de conhecimento público, a cidade de Caratinga tem uma tradição de fomentar artistas que levam o seu nome a todo mundo. Portanto, Júlio Art acredita que para dar continuidade a essa tradição e oportunidades para novos artistas caratinguenses, “o apoio do poder público é primordial, para que esses talentos em ascensão sejam abraçados e incentivados na produção da cultura e da arte”.