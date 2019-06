NOSSOS PREFEITOS, NOSSA HISTÓRIA

Prefeitura de Inhapim inaugura galeria em homenagem as pessoas que administraram o município

INHAPIM – Até 1937, Inhapim era apenas um distrito subordinado ao município de Caratinga. A emancipação política administrativa aconteceu em 17 de dezembro de 1938 sob a administração de Guilhermino de Oliveira, que nasceu em Belo Horizonte no dia 8 de dezembro de 1907. Formado em medicina e direito, ainda jovem foi para Inhapim, chefiando o executivo de 1939 a 1946.

Na noite desta sexta-feira (14) a atual administração executiva de Inhapim, liderada pelo prefeito Márcio Elias de Lima e Santos, o “Macinho”, realizou uma grande festa na prefeitura onde foi inaugurada a galeria de prefeitos, que até hoje soma 21 administradores. O evento contou com diversas autoridades e alguns ex-prefeitos de Inhapim, que depois da solenidade participaram de um jantar junto de seus familiares.

O prefeito Marcinho contou que a galeria que existia era anterior a 2000, já estava desatualizada e quase extinta. Por valorizar a história e os prefeitos que contribuíram para o crescimento de Inhapim, Marcinho decidiu fazer uma nova galeria. “Essa galeria não é somente para ex-prefeitos, é de recordação, homenagem e aprendizado para as futuras gerações. O segundo andar da prefeitura foi revitalizado, já estava necessitando, e aproveitamos a oportunidade para fazer um painel muito bonito para os gestores que contribuíram para a história do município”, disse o prefeito.

EX-PREFEITOS

Vinte prefeitos já passaram pela história do município e alguns deles falaram da emoção de ter contribuído para o desenvolvimento de Inhapim.

Edvaldo Oliveira Fernandes, 85 anos, chegou bastante emocionado para o evento. Prefeito de Inhapim nos anos de 1967 a 1970, atualmente mora em Viçosa, e se lembra com alegria do tempo que ficou em Inhapim. “Estou encantado não só por voltar a Inhapim, aqui vivi um dos melhores momentos da minha vida, volto cheio de emoções, de sentimentos e alegria por rever grandes amigos”, ressaltou.

César Augusto Torres administrou a prefeitura nos anos 1989 a 1992, e atualmente é secretário do governo de Marcinho. Ele enfatizou a importância do cargo de prefeito. “Sabemos que ocupar o cargo de prefeito tem uma relevância muito grande porque é uma confiança da sociedade, que coloca o destino do município em suas mãos. Quando somos relembrados, reforça a importância do cargo, não para que nos encha de vaidade, mas para nos lembrar da responsabilidade que exercemos e a confiança que tivemos da população”.

Almiro Siqueira também foi um dos prefeitos de Inhapim. Sua gestão foi entre 1993 e 1996. “É muito bom saber que o prefeito reconhece o trabalho que fizemos, fui vice-prefeito de 88 a 92, secretário de obras 82 a 88, fui vereador em São Sebastião de Anta e agora sou secretário de Obras, do governo Marcinho. Fico feliz por ter escrito um pouco da história de Inhapim”, afirmou Almiro.

João Batista Marques governou Inhapim por dois mandatos, de 1983 a 1988 e de 1997 a 2000. “Quero parabenizar o prefeito com toda sua equipe que planejou esse evento, é uma maneira de mostrar a história de Inhapim desde sua emancipação até agora”.

PREFEITOS DE INHAPIM

Guilhermino de Oliveira – 1939-1945

Almério Paranhos – 1946

Armando Alves da Silva – janeiro a março de 1947

Geraldo Romanelli – abril a dezembro de 1947

Antônio Fernandes Filho – 1948-1950/ 1955-1958/1963-1966

Rodrigo do Valle Castro – 1951 a 1954

Argentino José Soares – 1959 a 1963

Dr. Edvaldo Oliveira Fernandes – 1967 a 1970

Norton Viggiano – fevereiro a outubro de 1971

Antônio Rezende – 1971 a 1972

Joaquim Pereira Neto – 1973 a 1976

Manoel Chagas Lopes – 1977 a 1979

Antônio Viggiano Filho – 1979 a 1983

João Batista Marques – 1983 a 1988/ 1997 a 2000

César Augusto Torres – 1989 a 1992

Almiro Siqueira de Almeida – 1993 a 1996

Jairo Lucca de Souza – 2001 e 2002

Paulo Rosa de Oliveira – 2003 e 2004

Hamilton Chagas Filho – 2005 a 2008/2013 a 2016

Grimaldo de Oliveira Bicalho – 2009 a 2012

Márcio Elias de Lima e Santos – atual prefeito