Nosso guerreiro Théo precisa de sua ajuda!

Aos 6 meses de idade (20/10/2022), o pequeno Théo foi diagnosticado com Neuroblastoma Mediastinal, um tipo de tumor raro tanto na região alojada, quanto para sua idade, visto ser mais comum em crianças a partir de 1 ano de idade.

O tumor causava um desvio de traqueia e insuficiência respiratória.

Após início do tratamento no Hospital do GRAACC, o tumor foi retirado em sua totalidade, e o diagnóstico da biópsia constatou um tumor maligno com a presença de 9 linfonodos, sendo 7 em metástase.

Para a surpresa da família, em fevereiro de 2023 ocorreu o reaparecimento do tumor na mesma região.

A família está inteiramente mobilizada no tratamento do pequeno Théo.

Essa vaquinha é para o auxílio dos custos da família com deslocamento, alimentação, entre outras necessidades que poderão surgir durante todo o tratamento, visto que os pais são professores de educação física e estão afastados do trabalho por conta dos riscos de infecções para o pequeno Théo.

Sabemos da importância dessa ajuda e contamos com a colaboração de todos para essa família ter um final feliz.

Juntos somos mais fortes. Nosso Deus é Deus de milagres!

http://www.vakinha.com.br/3777916