Nossas reações podem causar terremotos

Você já sofreu uma injustiça? Você já teve reações fortes, audíveis e visíveis?

E como a natureza reagiu?

Suas palavras ou emoções promoveram algum movimento na terra, no mar, no céu?

Leia comigo a passagem abaixo (Atos 16:23-26), na qual a reação de dois homens injustiçados causou um TERREMOTO!

23 Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, 24 por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco.

25 Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. 26 De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram.

A surpresa foi geral.

Tinha sido um dia cheio de emoções.

Eles tinham conhecido e impressionado muitas pessoas, de todas as camadas da sociedade. Aí uma moça, que era explorada por ter um espirito adivinhador, começou a falar alto a respeito deles, que eram “servos da mais altíssima divindade”. E isso se repetiu por horas.

Paulo não aguentou mais; dirigiu-se a ela e expulsou o espírito perturbador, que logo saiu – ela ficou livre pra viver a própria vida.

Mas os que se aproveitavam dela, pois lhes rendia muito dinheiro, pegaram a Paulo e seu colega Silas e os arrastaram até diante das autoridades, acusando-os: – Estes homens trazem desordem para nossa amada cidade – eles são judeus, e ensinam um outro tipo de leis, diferentes das nossas, nós, que somos romanos!

O tribunal não demorou muito para condena-los, mandando açoita-los com porretes, e determinou que fossem postos na prisão da cidade.

Ali os dois pregadores estavam – machucados, sangrando, e presos em segurança máxima, com os pés no tronco, e soldados acorrentados a eles.

O que eles podiam fazer?

Dores, desconforto – não conseguiam dormir?

Numa decisão impensada, ambos começaram a orar em altas vozes e a cantar hinos de louvor e adoração a Deus. Diz o texto que os outros presos ficaram ouvindo-os, com muita admiração.

De repente aconteceu um grande tremor: os fundamentos das paredes sacudiram, e todas as portas se abriram, e aqueles que estavam acorrentados, as suas correntes caíram.

O chefe da prisão acordou, e viu todas as portas da prisão abertas, e decide se suicidar: ele era responsável por cada preso.

Paulo grita: – Espera! Não faça isso! Estamos todos aqui!

O homem chega a Paulo, e tem apenas uma pergunta: – O que preciso fazer para ter isso que vocês têm – vocês são diferentes, vocês são de outro mundo, vocês – eu me sinto tão perdido, tão mau…

– Creia no Senhor Jesus Cristo, foi a resposta dos dois!

O homem aceitou, creu, e levou os dois para sua casa, lavou e tratou das feridas, pôs a mesa, se alegraram – até pediu para ser batizado – ele, e toda a sua casa.

Uma vida diferente, nova, começou naqueles momentos precedidos por uma reação da terra – um terremoto.

A natureza reagia diante do contraste entre a beleza dos corações dos injustiçados, mas cheios de gratidão ao Criador e Salvador – e a feiura das mentes abusivas e exploradoras do próximo.

Você já pensou nisso?