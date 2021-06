“Nossa felicidade fez a felicidade de algumas famílias”

Após se conhecerem na pandemia, noivos arrecadaram 37 cestas básicas como presente de casamento

CARATINGA– Um amor que nasceu na pandemia, virou namoro e evoluiu para casamento. A felicidade transbordou em solidariedade. Maria Aparecida de Oliveira, 69 anos e João Batista de Faria, 75 anos, são os personagens desta história. A união foi celebrada no dia 5 de junho, na Igreja Nossa Senhora da Conceição e eles pediram de presente aos convidados, cestas básicas para famílias carentes.

O ENCONTRO

Maria Aparecida explica como o casal se conheceu na pandemia. Tudo começou com iniciativas românticas de João. “Eu quietinha em casa (risos), na pandemia, a gente não podia sair para lugar nenhum, tão logo no início. Ele me conheceu primeiro e eu nem sabia, começou a mandar flores, bombom e depois fui saber quem era a pessoa que estava mandando. A gente ia aos domingos de manhã na igreja, começamos a conversar, se entender”.

João Batista sorriu para a amada, mas quis dar mais detalhe sobre a história. “Vou contar direito (risos). Ela ficou viúva, postou na internet. Quando eu olhei, falei: ‘Essa me serve’. Já me tocou. Passou uns dias, eu já comecei a olhar ela, ela sempre resguardada. Um dia eu pensei: ‘Hoje vou dar um jeito nisso’”.

Ele conta que em um sábado decidiu ir à floricultura, comprar um arranjo de flores e mandar para Maria Aparecida com um cartão. “Falei com a moça para colocar o meu número de telefone, que se caso ela não tivesse em casa, me devolver com a ligação. Ao invés de colocar no cartão dele, colocou no meu cartão que mandei pra ela. Ela pegou o telefone e me ligou. Ligou poucas vezes, só três (risos). Já me ajudou, retornei para ela e começamos a conversar, isso tem nove meses. E resolvemos casar”.

O pedido de casamento, mais uma vez, veio da iniciativa de João Batista. “Dei um anel de compromisso pra ela e falei: ‘Quer casar comigo? Mas, casar para nunca mais separar, só a morte vai nos separar’. E deu nisso”.

SOLIDARIEDADE

Para o casamento, eles decidiram sugerir aos convidados que substituíssem os tradicionais presentes por cestas básicas às famílias carentes. “Foi ela que deu essa ideia, falou que queria de presente cestas básicas, pois estamos vivendo uma situação muito difícil da pandemia. Foram 37 cestas, graças a Deus”, disse João.

Maria Aparecida ressalta que não possível convidar muitas pessoas, por isso, a cerimônia foi restrita a 60 pessoas. “Foi muito bom. Ficamos muito felizes, ainda pedi para entregarem na igreja na hora do casamento, que lá o padre Marlone chamou os vicentinos para distribuir aos necessitados. Já temos tudo que precisamos em casa, então, ganhar presente não iria acrescentar muita coisa. Já temos a casa completa, ia ficar guardado. Então, achamos melhor cesta básica para ajudar os que precisam. Nossa felicidade fez a felicidade de algumas famílias, que já estão usufruindo”.