NÓS SOMOS FEITOS PARA O MOVIMENTO

Magnum Rocha, profissional de Educação Física, destaca benefícios da prática de exercícios físicos

CARATINGA- Nós somos feitos para o movimento. A partir desta definição o profissional de Educação Física Magnum Rocha destaca os benefícios da prática de exercícios físicos para a saúde, o corpo e a mente.

Magnum é graduado em Educação Física (2015) com licenciatura e bacharel pelo Centro Universitário de Caratinga (Unec) e fez pós-graduação em Nutrição Esportiva. Atua como personal trainer em diversas modalidades, musculação, arte marcial, terceira idade, crianças e grupos especiais; além de consultorias e atendimento online no Brasil e no exterior.

Tem diversos cursos na área da musculação, como emagrecimento, avaliação postural, hipertrofia masculina e feminina, nutrição esportiva aplicada ao treinamento. Foi professor na Associação Mãe Admirável, Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (Amac) e já participou de diversos projetos sociais.

A prática regular de atividades físicas tem se mostrado como um aspecto essencial para uma vida saudável. Qualquer tipo de prática contribui para quem busca saúde?

Atividade física seria qualquer movimento realizado com o corpo. Exemplos de atividade física que são extremamente benéficas são passear com o cachorro, subir e descer escadas, buscar as crianças na escola, varrer uma casa, limpar uma casa… Além de queimar caloria, faz muito bem para a saúde física e mental, para o condicionamento cardiovascular e ajuda a evitar o risco de ter alguns problemas cardiovasculares, AVC, então, qualquer atividade física realizada no nosso dia a dia, se manter mais ativo é extremamente benéfico para a saúde.

Um dos exercícios físicos mais populares nos últimos anos tem sido a musculação, geralmente praticada dentro das academias. Quais são os benefícios?

A musculação tem diversos benefícios. Um dos benefícios mais importantes é o controle da perca residual de massa magra, que é a sarcopenia. Então, faz a manutenção da sua massa magra, além de também fazer a manutenção da densidade óssea, que é um aspecto muito importante, principalmente, para os adultos e idosos. Além também de ajudar muito no controle da glicemia e na prevenção do diabetes. O condicionamento cardiovascular também é um aspecto muito importante na musculação; a melhora da postura, porque tonifica e fortalece os músculos, então, ajuda bastante. E no humor, porque libera hormônios muito importantes, a endorfina, por exemplo, que gera a sensação de bem-estar e humor, melhorando também a qualidade do sono do indivíduo. São esses entre tantos benefícios da população.

Um dos grandes benefícios do exercício físico é a sensação de paz e bem-estar que a pessoa experimenta depois de praticá-lo. De onde vem essa sensação?

Essa sensação de bem-estar vem após o exercício físico porque promove a liberação de endorfina, que é o principal responsável por essa sensação de bom humor, bem-estar, assim ajudando nos casos de ansiedade, até mesmo no controle da depressão e da ansiedade.

Com a popularização de academias e boxes de CrossFit, por exemplo, qual é o papel do profissional de educação física nesse cenário?

Tanto na sala de musculação ou num box de CrossFit, por exemplo, é de suma importância, pois, além de ajudar na execução correta dos movimentos, a prescrição correta dos exercícios, ele vai também controlar o seu movimento, o tempo de descanso, por exemplo, a intensidade, a quantidade de carga que vai ser colocada para cada aluno; respeitando as limitações fisiológicas, as condições cardiovascular e física desse aluno. Além de ajudar a prevenir lesões e até mesmo um quadro mais grave, como uma queda de pressão ou então a intensidade que o aluno, às vezes não está preparado para treinar. O profissional de Educação Física vai atuar em todos esses pontos e outros mais. Vai ajudar muito na manutenção, na qualidade do movimento, técnica correta, execução dos movimentos, a ir dentro de um certo limite que você pode ir, para que o aluno além de evitar lesão, treine para melhorar sua condição física e sua qualidade de vida.

Você treina pessoas da infância à terceira idade. Como é trabalhar o exercício físico em cada uma dessas fases?

Cada fase que cada indivíduo se encontra no momento demanda um certo tipo de treino, respeitando, claro, a individualidade do aluno, porque cada aluno tem as suas particularidades. Por exemplo, uma criança ou adolescente não tem articulações e musculaturas prontas ainda para um grande estímulo, um estímulo muito alto, com grandes cargas da musculação. Mas, ele pode fazer um treino leve, adaptado para ele. Já um aluno, por exemplo, saudável e de meia idade, que está buscando hipertrofia, podemos adiantar um pouquinho com ele, fazer um treino mais intenso. É tudo levado em consideração, nesse sentido. Um aluno de terceira idade, por exemplo, tem limitações motoras e também temos de entender que ele já está mais sarcopênico, já está perdendo mais massa magra, então, temos que trabalhar com a musculação, por exemplo, para preservar aquela densidade óssea, para controlar a osteoporose, respeitando também o limite cardiovascular desse aluno, as limitações de cada aluno. Dessa forma que trabalhamos com as fases.

O corpo humano é uma “máquina” feita para o movimento, haja vista o número de músculos e articulações. Podemos dizer que quanto mais solicitado, melhor o corpo consegue exercer suas funções?

Nós somos feitos para o movimento. Nós somos feitos para movimentar, tendo em vista, por exemplo, os nossos ancestrais que tinham que andar cerca de 7 km por dia nas caças e com isso mantinham o cérebro ativo e preservavam as articulações, os músculos, para que as funções vitais, do dia a dia, funcionassem de forma equilibrada. Então, nós sim somos feitos para movimentar, quanto mais a gente for ativo, vamos fazer a manutenção da nossa máquina maior, que é o corpo. Fisiologicamente nós fomos feitos para o movimento, um corpo ativo é um corpo muito mais preparado para o dia a dia, em todas as suas funções.

Qual a intensidade ideal do exercício físico?

A intensidade ideal para o exercício físico vai de indivíduo para indivíduo, porque respeitamos a individualidade biológica do indivíduo. Tem pessoas que estão mais aptas do que as outras para algumas demandas nos exercícios. Por exemplo, tem indivíduos que treinam a musculação com intensidade maior porque a aptidão física e cardiovascular deles permite. E tem indivíduos que são iniciantes. São fases: iniciantes, intermediários e avançados. Respeitamos todas essas fases e levamos em consideração, para que a gente administre legal essas intensidades para cada aluno.

Quais são as dicas para quem pretende ter um estilo de vida mais ativo e não sabe por onde começar?

As dicas principais que deixo para quem está querendo começar a treinar, adquirir novos hábitos, fazer atividade física ou até mesmo exercício físico é procurar atividade ou exercício físico que lhe dê prazer, que você sinta prazer em praticar, te chame a atenção, você goste. Também que você comece devagar, entendendo que se você está numa condição de sedentário deve ir devagar, aos poucos vai ganhando condicionamento físico, melhorando intensidade e volume. Além disso, buscar sempre orientação de um profissional de Educação Física, para que não se lesione, não se machuque. Você pode também começar sempre pensando em metas alcançáveis, metas que você queira atingir através da atividade física. Outra dica é que você treine sempre no mesmo horário, isso vai criar um hábito, uma rotina e te ajudar a continuar nos treinos. Procure sempre melhorar sua alimentação e se hidratar, tomar muita água, para que você tenha também disposição e energia durante os treinos.