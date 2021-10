Nos Falta Interesse pela Educação

Parece que, quanto mais o tempo passa, mais fica evidente o quão importante é a educação e o conhecimento e, na mesma proporção, parece que, cada vez menos, as pessoas se importam em se dedicar ao estudo e a aquisição de cultura.

Além de todos os obstáculos que conspiram contra o acesso da população a uma educação de qualidade, podemos ver, também, uma falta de interesse demonstrada por muitos que têm acesso à escola e aos estudos. Muitos alunos que não veem a educação como um meio de mudar suas vidas e reescrever suas histórias, deslumbrados com o mundo moderno e suas inúmeras opções de formas e meios de se viver e se “sustentar”, pensam que, nas circunstâncias atuais, os estudos não fazem falta, por muitos terem a errônea visão de que a educação e os estudos só servem para conseguir um emprego, como sempre foi ensinado por seus pais que, pela falta de estudos, foram obrigados a viver uma vida dura, a qual não desejam para seus filhos, estimulando os mesmos para que, no mínimo, possam ter uma vida melhor do que a que eles tiveram.

Mas, no mundo atual, com todas as suas oportunidades, e com todas as mudanças e transformações trazidas pelo advento da internet, muitos jovens e adolescentes, completamente enganados, e sem nenhum conhecimento sobre o mundo que os cercam, pensam que podem transformar suas vidas e “ser alguém” sem precisar de se dedicar a uma vida de estudos. Infelizmente, tal mentalidade pode ser encontrada na grande maioria dos jovens, inclusive das classes mais baixas de nossa população que, na tentativa de conseguir dinheiro mais rápido, vê os estudos como uma grande perda de tempo e se aventuram em toda oportunidade que se lhes apresentam para conseguir dinheiro “rápido e fácil”, sem que seja preciso passar pela “tortura” dos estudos.

O que os mesmos não percebem é que o estudo e a educação lhes servem para muito mais coisas do que simplesmente conseguir um emprego melhor que o de seus pais, e isso é algo que as famílias mais abastadas sabem e conhecem bem, de forma que buscam as melhores escolas para seus filhos, contribuindo ainda mais para a enorme desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres, desigualdade essa que vai muito além das questões financeiras, e que, infelizmente, aumentarão e se perpetuarão, caso nossos jovens estudantes continuem demonstrando sua falta de interesse pela educação, não enxergando o verdadeiro valor e a importância da mesma para suas vidas.