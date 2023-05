Nos EUA, mulher morre em acidente de carro logo após se casar; marido está em estado grave

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Samantha Miller, 34 anos, e Aric Hutchinson, 36, tinham acabado de se casar em uma cerimônia na praia quando foram atingidos por um carro em alta velocidade. Os recém-casados estavam em um carrinho de golfe.

Segundo a polícia local informou para o jornal “Daily Mail”, o carro estava a 105 km/h em uma zona de 40 km/h. O carrinho de golfe capotou várias vezes e Samantha morreu no local. Aric está em estado crítico no hospital. As autoridades locais informaram também que a motorista do veículo que provocou o acidente estava alcoolizada.

“Uma irmã, uma filha, uma esposa, morreu em seu vestido de noiva porque alguém tomou uma decisão terrível. Desde o momento em que ela acordou naquele dia, até ela deixar o casamento, ela disse para Aric que queria que aquele dia durasse para sempre. Ele nos contou no hospital quando o vimos”, contou a irmã da noiva, Mani Jenkins, para a “NBC News”.

A mãe do noivo, Annette, criou uma página na “GoFundMe” e está compartilhando informações sobre o estado de saúde do filho e outras atualizações do caso.

“Recebi a aliança de casamento de Aric em um saco plástico no hospital, cinco horas depois de Sam [a noiva] colocá-la em seu dedo e eles lerem seus votos um para o outro. Aric perdeu o amor de sua vida”, declarou Anette em comunicado.

O noivo está com vários ossos quebrados, lesão cerebral, e está prestes a fazer uma segunda cirurgia. Os acompanhantes do casal, que estavam no carrinho, também ficaram feridos.

A mulher que provocou o acidente está presa em um centro de detenção e pode ser condenada a até 25 anos de prisão pela morte da noiva, além de ter de pagar uma multa equivalente a R$ 125 mil.

A multa pode ser acrescida em R$ 50 mil e a pena aumentada em mais 15 anos pelo graves ferimentos dos acompanhantes dos noivos.

Ela deve comparecer ao tribunal em junho.