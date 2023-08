Nomeado novo secretário de Obras Públicas e Defesa Social de Caratinga

Márcio Alces dos Santos foi nomeado para assumir o cargo de secretário de Obras Públicas e Defesa Social da Prefeitura de Caratinga. O documento foi publicado na edição desta quinta-feira (17) do Diário Eletrônico do Município.

A pasta estava sem secretário desde a exoneração de Carlos Alberto Bastos, em abril deste ano.

Márcio, que tem experiência em assistência social, já foi superintendente de Obras e secretário da mesma área no início da gestão de Dr. Welington e agora retorna ao cargo.