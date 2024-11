Nomeadas equipes de transição de governo da Prefeitura de Caratinga

CARATINGA- Com o propósito de se adotar as medidas necessárias para a transição de governo, objetivando prestar todas as informações relativas à Prefeitura de Caratinga e fornecimento / acesso aos dados e documentos públicos, foram nomeadas nesta quinta-feira (7), as equipes que atuarão nesses procedimentos.

Representando o prefeito de Caratinga Welington Moreira:

I. Jean Rodrigues Batista Lopes – Procurador Geral do Município;

II. João Batista da Silveira – Assessor Contábil;

III. Micheli Clemente Tostes – Assessora de Convênios;

IV. Gyseli Xavier da Silva – Superintendente de Recursos Humanos;

V. Márcio Alves dos Santos – Secretário Municipal de Fazenda;

VI. Marcelo Nogueira Bonfim – Assessor Jurídico;

VII. Samuel André Carlos Franco – Assistente Jurídico;

VIII. Flávio José Gonçalves Valentim – Secretário de Finanças.

Indicados pelo prefeito eleito Giovanni Corrêa da Silva:

I. Frederico Santos Oliveira;

II. Francys Gomes Freitas;

III. Sérgio Eustáquio Ribeiro Martins;

IV. Matheus Ferreira da Silva;

V. Júlio Oliveira;

VI. Emerson da Silva Matos;

VII. Flávio Araújo Pacheco da Silveira Freitas;

VIII. Giovanni Correa da Silva;

IX. Ana Carolina Marques Moreira Peixoto;

X. Isaias de Freitas Borges;

XI. Ronaldo Gomes de Carvalho.