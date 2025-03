NOITE TENSA

Jovem é alvo de tentativa de homicídio e durante rastreamento, suspeito morre em confronto com a PM

SIMONÉSIA – Um jovem, 26 anos, foi alvo de tentativa de homicídio registrada na noite desta terça-feira (18) no bairro Bom Sucesso, em Simonésia. E durante rastreamento, um suspeito, 23, morreu em confronto com a Polícia Militar.

O rapaz foi baleado em frente à sua casa após ser chamado por desconhecidos. Moradores o socorreram e o encaminharam ao hospital local. Alertados pelos disparos, policiais militares avistaram uma motocicleta em alta velocidade com dois ocupantes. Iniciou-se um acompanhamento tático que se prolongou até a zona rural de Santana do Manhuaçu, onde os suspeitos perderam o controle da motocicleta em uma curva.

Ao desembarcarem para proceder a abordagem, os militares foram surpreendidos por disparos de arma de fogo e “para repelir a injusta agressão foi necessário efetuar disparos de arma de fogo”, frisa a PM. Um dos suspeitos, de 23 anos, foi baleado e faleceu após receber atendimento médico. O outro conseguiu fugir, escondendo-se em uma plantação de café.

A PM apreendeu duas armas de fogo com numeração raspada, munições e a motocicleta utilizada na fuga, que havia sido furtada em data anterior.