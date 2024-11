Noite de alegria na divulgação dos premiados do 2º Salão Maluquinhos de Humor

CARATINGA – A noite da última quarta-feira (20), foi repleta de expectativa e alegria com a divulgação dos premiados do 2º Salão Maluquinhos de Humor de Caratinga, concurso de desenhos para crianças de 9 a 12 anos que participaram nas categorias de “Caricaturas do Ziraldo” e de Histórias em Quadrinhos, cujo tema foi “Minhas Aventuras Com o Menino Maluquinho”.

O momento foi devidamente abrilhantado com a apresentação do Coral São João Batista para deleite dos pais, familiares, amigos e representantes de escolas que compareceram em grande número a Casa Ziraldo de Cultura para parabenizar, comemorar com os vencedores, e prestigiar a mostra, que foi aberta ao público no dia 18, e se encerra hoje, às 17 horas.

Realizado pelo cartunista Edra, os desenhos expostos foram analisados por uma Comissão Julgadora formada pelos artistas Lindomar Faustino, Júlio Art e Nayara Priscila.

Tarde de Batucada

Ainda dentro da programação do 1º Circuito “Ziraldo Alves Pinto” aconteceu na terça-feira (19), uma tarde muito divertida com a apresentação das crianças do “Batuque Batucada”, projeto realizado sob a coordenação do Veveto Brasil e presença de pais e alunos da Escola Líber.

OS PREMIADOS

HISTÓRIA EM QUADRINHOS:

1º Lugar: Davi Alves Passos Campelo – E. M. Dr. Maninho

2º Lugar: Vitória Sophia Rodrigues Santos – E. M. Barquinho Amarelo

3º Lugar: Mikaele Comini Machado – E. M. Barquinho Amarelo

Menção Honrosa: Gabriel Martins Santana Schetini – E. Prof. Jairo Grossi

CARICARTURA:

1º Lugar: Davi Mesquita de Paula – E. M. Dr. Maninho

2º Lugar: Pedro Augusto da Costa Pereira – E.E. Juarez Canuto de Souza

3º Lugar: Izaque Alves Motta – E.M. Crispim de Aquino Ramos

Menção Honrosa: Clarisse E. Ferreira da Silva – E.M. Padre José Walleck