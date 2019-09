Começa Semana Nacional do Trânsito. Blitz educativa foi realizada na MG-329

CARATINGA – Prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Semana Nacional de Trânsito, é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. O objetivo da SNT é conscientizar a sociedade, com vistas à internalização de valores que contribuam para a criação de um ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso com a “valorização da vida” focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.

Todos os órgãos que compõe o Sistema Nacional de Trânsito são convocados a participar de ações que mobilizem a sociedade. O tema definido, pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para o ano de 2019 é “No trânsito, o sentido é a vida”.

Na manhã de ontem, a Polícia Militar Rodoviária, em parceria com o Sest/Senat, realizou uma blitz educativa no KM 1 da MG-329, saída de Caratinga para Bom Jesus do Galho.

Alison de Jesus Novaes, técnico de formação profissional do Sest/Senat, explicou que o trabalho da entidade é orientar o condutor e todos integrantes da via pública sobre a importância da Semana Nacional de Trânsito. “O objetivo diminuir os autos índices de acidentes de trânsito, com alguns cuidados simples. Vamos realizar blitze e palestras, ressaltando o tema “empatia”, mostrando que devemos nos colocar no lugar da outra pessoa, porque cada tipo condutor tem suas dificuldades e sempre darmos preferência para o pedestre e o ciclista”, disse Alison.

O tenente Marcos Arthuzo, da Polícia Militar Rodoviária, afirmou que o objetivo é fazer atividades preventivas, pois 94% dos acidentes são por falha humana. “Queremos conscientizar o condutor. As quatro infrações que mais acarretam acidentes de trânsito são ultrapassagem em local indevido, uso excessivo de bebida alcoólica, falar ao celular e excesso de velocidade, então vamos trabalhar para reduzir esse número”, ressaltou o tenente.