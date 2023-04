Empresa afirma que vai realocar poste no Bairro Rodoviários

CARATINGA- Os moradores da Rua João Silvestre Gomes, próximo ao número 97, no Bairro Rodoviários constantemente têm questionado com a reportagem a respeito de um poste que foi instalado bem no meio da rua.

Conforme apurado pelo DIÁRIO, trata-se de um poste de 30 metros de altura e com carga de 2,5 toneladas, instalado na época da antiga Telemig, que serve como suporte para um cabo óptico ativo.

Para apurar as providências e responsabilidades, a reportagem iniciou o contato com a Prefeitura de Caratinga, que informou, inicialmente, que o poste é de responsabilidade da Oi, que já teria sido notificada para proceder com a remoção. Mas, em contato com Oi, que no local, a operadora informou que enviou uma equipe técnica ao local, que apurou que o poste é de responsabilidade da empresa V.tal.

Em resposta à reportagem, a V.tal informou que enviou equipe ao local para avaliação e está tratando o caso como “prioridade”, para realocação do poste.