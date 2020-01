Nível do rio volta ao normal em Inhapim

INHAPIM – O nível do Rio Caratinga, que corta Inhapim, voltou ao normal na manhã de ontem. Com isso, o risco de nova enchente está momentaneamente descartado no município. No entanto, permanece o alerta para risco de desmoronamento de barrancos.

Segundo o Comitê de Emergência criado em Inhapim para dar assistência às vítimas das chuvas, 16 pessoas foram acolhidas na noite de sábado (25), quatro delas ainda estão desabrigadas (sem terem como voltar para suas casas). O comércio das ruas afetadas em Inhapim volta a funcionar gradativamente nesta segunda-feira (27) e o Comitê de Emergência da Defesa Civil permanece de plantão, já que ainda há previsão de chuva forte.

A água atingiu as ruas mais baixas de Inhapim no sábado. Em alguns pontos das ruas Osvaldo Silva Araújo e Manoel Silva Araújo (Rua da Feira) a água subiu cerca de dois metros, invadindo lojas e moradias, mas a maioria dos comerciantes já havia retirado suas mercadorias preventivamente. Muitos moradores também puderam minimizar os danos ao retirarem os móveis de residências às margens do rio e em áreas de risco, contando com o apoio do Comitê de Emergência que junto a Polícia Militar e Grupamento de Resgate Voluntário de Inhapim atuaram de forma ininterrupta de sexta a domingo, com ações preventivas e atendimento de emergência.

Na noite de sábado, quando as ruas já estavam alagadas, a PM foi acionada para resgatar um comerciante que se recusava a deixar seu estabelecimento. Antes, um bombeiro do Grupamento de Resgate Voluntário de Inhapim entrou na enchente e foi até o local para tentar retirá-lo. O comerciante, que já estava com a água na cintura, resistiu. Com isso, três policiais entraram na enchente e tentaram convencê-lo, sem sucesso. Foi preciso forçar a porta do comércio, que estava trancada, para resgatar o homem contra a vontade dele.

Na manhã de domingo, o rio voltou para o leito normal, restando lama e lixo nas ruas. A equipe de limpeza da prefeitura entrou em ação logo cedo e, no fim da tarde, quase todas as ruas estavam limpas. Enquanto isso, o Comitê de Emergência ajudou vários moradores a limparem suas casas e retornarem com o mobiliário. Infelizmente, alguns perderam seus móveis. Comerciantes que não se precaveram também perderam mercadorias.

Houve registro de desmoronamento de barranco que atingiu uma residência no bairro Esperança, os moradores estavam na casa de parentes. Ainda no bairro esperança houve a queda de um pé de manga que interditou uma rua. No Bairro Santa Cruz teve deslizamento de uma pedra que atingiu a casa da família que está desabrigada. Outras ocorrências ainda estão sendo apuradas.

Mesmo com a diminuição do volume de chuva nestas horas, continuamos em alerta em Inhapim.

Fonte: Rádio Clube de Inhapim