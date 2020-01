Nivalda Martins faz um balanço de suas competições em 2019

CARATINGA – 2020 recém-começou, mas Nivalda Martins ainda faz um balanço de suas competições no ano que passou. Ela avalia como um período produtivo, mas se tivesse mais apoio poderia ter obtido melhor rendimento. Outro problema enfrentado foi uma lesão. A atleta compete nas provas de 5km, 10km, 15 km e 21km.

“Foi um ano que, como sempre, participei de várias corridas, em vários estados, como Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, Belo Horizonte. Participei de provas em Belo Horizonte e em cidades de nossa região”, listou. Nivalda alcançou muitos pódios, mas ela reconhece que poderia ter alcançado mais. “Estou enfrentando um problema que vários atletas também estão passando, o problema dos valores, como inscrições dos eventos, estadia em hotéis, passagens de ônibus, enfim, gastos que acabem afastando a gente de alguns eventos e, como a questão de patrocínio não é muito comum, fica complicado”, explicou.

Atualmente, Nivalda Martins recebe patrocínio do Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, que ela reconhece que é de grande valia em sua vida esportiva.

Nivalda contou que teve uma lesão que tirou suas chances de finalizar bem 2019. “Estava sem expectativas para 2020. Porém para minha satisfação, a lesão está quase sarando e agora voltando aos treinos planejando para as corridas novamente”.

Ao final, a atleta fez seus agradecimentos. “Quero agradecer mais uma vez o apoio da Prefeitura de Caratinga, com o programa Bolsa Atleta, Gilson (empresário do ramo de materiais de construção) e academia Maximus Fitness. Obrigada pelo apoio. Que venha mais um ano de corridas, pois o atletismo faz parte da minha vida há 10 anos. Só tenho que deixar um recado a todas as pessoas que não praticam uma atividade física: venham correr também, a corrida nos traz muitos benefícios para nossa saúde e nos proporciona um grande bem-estar para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia”.