Ninguém ganhou mais que a CETTATIC este ano

CARATINGA – Nesta temporada, os tigres de Caratinga tiveram uma performance absurda em termos de resultados e pela quantidade de competições que participaram. Foram mais de 12 competições envolvendo futsal e fut7, sendo atuais campeões mineiros estaduais sub09 e sub13, campeões sub09 e vice sub13 da copa UBA, entre outros.

Metas para 2025

Campeões no campo, futsal e fut7, o projeto Cettatic em 2025 tomará outra proporção. Com sua diretoria já eleita, a partir de fevereiro também terá sua associação ativa e em condições de lutar por parcerias municipais, regionais e estaduais, assim possibilitando também a ampliação do projeto.

Caio Souza

A Cettatic, através do seu departamento técnico, vem homenagear o aluno atleta Caio, de 12 anos. “Ele está no projeto desde seus 8 anos e mesmo sem grandes oportunidades, nunca deixou de treinar, se dedicar e se manter forte no projeto. Nos últimos dois anos, entre bons e maus momentos, ficou nítido a evolução do pivô, com a transferência de Mateus Garcia para o Novo Esporte, Caio assumiu o cargo de capitão da geração 2012. Merecimento devido sua resiliência, que mesmo sendo criticado, ali esteve treinando e torcendo por seus companheiros. Caio Souza, agora capitão pelo mérito”, destaca direção.