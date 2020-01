Neymar voltou a ser o que sempre esperavam dele

Prestes a completar 28 anos, Neymar já viveu muita coisa no futebol. Ganhou Libertadores, Champions League, Mundial de Clubes, Olimpíada, ligas nacionais, e fez ótimas atuações sendo sempre decisivo. Entre altos e baixos dentro e fora de campo, desde que chegou no velho continente o craque vem fazendo uma temporada muito boa no PSG. São 15 gols e cinco assistências na temporada (somando Champions, Copa da França e Campeonato Francês). Além disso, o seu comportamento vem chamando a atenção de todos. Longe de polêmicas e preocupado apenas em jogar futebol, o jogador vem se destacando positivamente jogo a jogo, sendo decisivo e contribuindo coletivamente.

Aquela figura vaidosa, que parecia não se dar bem com alguns companheiros, mudou completamente e hoje consegue deixar de lado as indiferenças que antes eram visíveis. Quem deu o toque e orientou o atleta a mudar seu comportamento, ninguém sabe. Mas Neymar parece estar disposto a brigar pelo tão sonhado prêmio de melhor do mundo. E pra isso acontecer ele precisa ser mais que um craque dentro de campo.

Neymar já foi muito cobrado por ser um jogador que valoriza demais a queda, por enfeitar demais uma jogada, mas pouco se falou do tanto que contribuía com boas jogadas, assistências e gols. O currículo é invejável e indiscutível, mas parece que sempre faltou algo. E em um determinado momento da carreira isso parecia não fazer mais importância. Pro bem dele, do futebol e de quem o admira o foco na carreira voltou. E aquele menino, como sempre foi chamado, virou um homem determinado a calar os críticos. Como se ele ainda precisasse provar pra alguém a não ser ele mesmo. Estamos vendo o adulto Ney em ação.

Matheus Soares