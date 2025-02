Neto do ex-prefeito de São Domingos das Dores morre depois de colidir moto contra cavalos na pista

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Lyncoln Àvila Paradela da Silva, 20 anos, neto do ex-prefeito de São Domingos das Dores, José Adair, morreu na manhã dessa quarta-feira(26), após colidir a motocicleta que conduzia, contra dois cavalos que estavam na pista. O acidente aconteceu na estrada de acesso ao município de São Sebastião do Anta. O jovem foi socorrido por uma ambulância daquele município, e foi levado inconsciente para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com informações da família, Lyncoln tinha conseguido um emprego em uma farmácia em São Sebastião do Anta há três dias, e estava indo para o local quando o acidente aconteceu. Ele havia ganhado a moto de presente da avó, um dia antes do acidente para se deslocar ao trabalho.

O velório estava previsto para acontecer na noite dessa quarta-feira na casa do avô de Lyncoln, em São Domingos das Dores, e o sepultamento na manhã dessa quinta-feira(27). O jovem completaria 21 anos no próximo dia 17 de março.