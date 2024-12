Nem tudo é festa, ou não deveria ser

Caratinga possui uma rede de ensino qualificada, com profissionais capacitados e escolas em grande parte bem estruturadas, evidenciando o potencial da cidade para retomar seu protagonismo educacional. Contudo, os índices atuais colocam o município, sede e maior cidade da microrregião, atrás de vizinhos com orçamentos consideravelmente menores, evidenciando a necessidade urgente de repensar as prioridades na gestão educacional.

Os professores e servidores da educação em Caratinga destacam-se pela dedicação e competência. Entretanto, frequentemente enfrentam dificuldades para exercer plenamente suas funções devido a diretrizes que desviam o foco do ensino. Entre os desafios mais apontados por servidores, pais e membros da comunidade escolar está o excesso de atividades culturais. Essas demandas, embora relevantes para a formação integral dos alunos, frequentemente recebem prioridade desproporcional, em detrimento do planejamento pedagógico e das atividades didáticas. Esse desequilíbrio compromete o aprendizado de conteúdos fundamentais, que servem como base para a construção de um ensino de qualidade.

Segundo relatos de professores, há um aumento expressivo no número de alunos que chegam ao 6º ano do Ensino Fundamental II, na rede estadual, com deficiências cada vez maiores em habilidades básicas. Essa situação reflete o impacto da falta de foco na aprendizagem nos anos iniciais e reforça a necessidade de priorizar os conteúdos essenciais desde o início da trajetória escolar. Quando essas deficiências se acumulam, os estudantes enfrentam obstáculos crescentes para acompanhar o ensino nos níveis mais avançados.

As atividades culturais, embora enriquecedoras, precisam ser organizadas de forma complementar ao ensino e não como concorrentes. O elevado volume de ensaios e preparações para eventos que exige considerável dedicação dos professores e dos pais compromete o tempo destinado às práticas pedagógicas. Essa sobrecarga não apenas prejudica o trabalho dos educadores, mas também afeta diretamente o desempenho dos alunos, que ficam sem o acompanhamento necessário em sala de aula. A gestão educacional deve garantir que a prioridade seja o ensino, com as atividades culturais integradas de maneira equilibrada, de modo a valorizar a formação integral sem comprometer o aprendizado.

Caratinga já dispõe de recursos humanos e infraestrutura para liderar a educação na microrregião. O desafio está em reorganizar prioridades e ajustar as diretrizes da Secretaria de Educação, assegurando que os profissionais tenham o tempo necessário para planejar e executar suas funções pedagógicas. Dessa forma, as atividades complementares podem continuar enriquecendo o ambiente escolar, sem desviar o foco do ensino.

A gestão do Dr. Giovanni tem uma oportunidade valiosa de transformar esse cenário, ajustando o foco da administração para a qualidade do ensino. Caratinga pode, com essas mudanças, não apenas recuperar sua liderança regional, mas também almejar tornar-se uma referência educacional em Minas Gerais. Professores valorizados, infraestrutura fortalecida e uma atenção redobrada ao desenvolvimento são elementos fundamentais para que o município alcance esse objetivo.

Nem tudo é festa, e a percepção dos servidores, pais e comunidade escolar reforça a necessidade de equilíbrio. Caratinga tem todas as condições de transformar desafios em oportunidades. Ajustes na gestão e um equilíbrio nas prioridades podem garantir que a educação volte a ocupar seu lugar de destaque no município. O aprendizado das crianças deve ser o centro das políticas públicas, pois é a base para o desenvolvimento e o futuro da sociedade.

