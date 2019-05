A banda de rock Capital Inicial tem uma conhecida música chamada “Não olhe pra trás”, que começa com a frase que dá título a este texto: “nem tudo é como você quer”. Um dia, pensando na frase inicial dessa música, percebi que a mesma expressava uma realidade que, muitas vezes, muitos de nós não queremos aceitar: as coisas, na grande maioria das vezes, não são como gostaríamos que fossem, e nem acontecem como esperamos e, infelizmente, essa é uma realidade da vida que muitos não querem aceitar. Muitas pessoas não conseguem lidar com situações frustrantes, com situações que, de alguma forma, atrapalham seus planos, ficam tão fissuradas em seus desejos e vontades que não conseguem ver as coisas de outra forma, e em certos casos, muitos chegam a ficar desnorteados e completamente sem ação, por não conseguirem enxergar as coisas de uma perspectiva diferente.

Todos temos planos, todos temos sonhos e desejos, e queremos que as coisas aconteçam como planejamos, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que as coisas saiam como imaginado, mas nos esquecemos que nem tudo depende só de nós mesmos, que podem acontecer coisas inesperadas que trazem em si a capacidade de destruir todos os nossos planos, e quando isso acontece, como reagimos?

Geralmente, quando algo planejado não sai como esperado é comum ficarmos frustrados. A frustração é uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não acontece, é uma sensação de incapacidade diante dos desgostos sofridos, diante de obstáculos que se colocam entre nós e nossos desejos, nos impedindo de alcança-los. A frustração ocorre quando criamos expectativas sobre as coisas, assim, quanto maior a expectativa, maior a frustração quando as coisas não acontecem como imaginado.

A frustração pode apresentar diversos sintomas, todos relacionados à desestruturação emocional, afetando o nosso equilíbrio emocional, que pode ocorrer em diferentes níveis, podendo ter inúmeras causas e acarretando diversas consequências. Dentre outras coisas, a frustração pode nos despertar raiva, agressividade, revolta, tristeza, e stress, vários sentimentos ruins que, ao tirar nosso equilíbrio emocional, reduz a nossa capacidade de avaliar a melhor forma de resolver e contornar a situação na qual nos encontramos.

Como diz John Green em seu conhecido romance, “A Culpa é das Estrelas”, “o mundo não é uma fábrica de realização de desejos”, e a frustração por planos e desejos não alcançados será sempre uma constante em nossa vida. Dessa forma, quando reconhecermos sinceramente, que as coisas nem sempre serão como planejamos, que tudo é passível de dar errado, que a vida e o mundo não são perfeitos como nós queremos, não ficaremos tão surpresos quando as coisas falharem, e assim, mais calmos, poderemos buscar melhores soluções para contornar as situações frustrantes, ao invés de ficarmos incapacitados diante das mesmas, pois, afinal, nem tudo é como a gente quer.

Wanderson R. Monteiro

(São Sebastião do Anta – MG)