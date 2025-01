Nem Lula, nem Bolsonaro: veja quem vai representar o Brasil na posse de Donald Trump

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi convidado para o evento; EUA adotam prática de convidar apenas o Corpo Diplomático, e não líderes de Estado

A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, deverá representar o país na posse de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20). Como ocorre tradicionalmente, o convite foi enviado pelo Departamento de Estado ao Corpo Diplomático na capital americana. Viotti é a primeira mulher nomeada ao cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, função que ocupa desde 2023. A mineira de Belo Horizonte também foi a primeira mulher a liderar a Missão do Brasil nas Nações Unidas.

Nascida em 27 de março de 1954, ela tem 70 anos e é formada em Ciências Econômicas pela Associação de Ensino Unificado de Brasília em 1978. Dois anos antes, ingressou na carreira diplomática, onde concluiu também os cursos de Aperfeiçoamento de Diplomatas (1982) e Altos Estudos (1995). É mestre em economia pela Universidade de Brasília (UnB).

Antes de assumir a embaixada brasileira nos EUA, Maria Luiza Viotti se destacou em cargos no Ministério das Relações Exteriores, entre os quais como diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais (2004-2006) e como diretora do Departamento de Organismos Internacionais (2006-2007). No exterior, a diplomata foi: Chefe de gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, entre 2017 e 2022; Embaixadora do Brasil na Alemanha de 2013 a 2016; Embaixadora-representante permanente na Organização das Nações Unidas (ONU) de 2007 a 2013; Chefe da Delegação do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU, em 2010 e 2011; Presidente do Conselho de Segurança da ONU, entre 2010 e 2011; Conselheira na embaixada do Brasil na Bolívia de 1993 a 1996.

Lula não foi convidado para a posse de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi convidado para a posse de Trump. A situação não surpreende, uma vez que é praxe americana não convidar líderes de Estado para cerimônias de posse. No entanto, neste ano o comitê de Donald Trump decidiu convidar presidentes de diferentes nações, entre os quais Javier Milei, da Argentina, e Xi Jinping, da China. O líder oriental deverá enviar uma comitiva formada por membros do alto escalão do governo.

Relação do Brasil com os Estados Unidos

Os Estados Unidos e o Brasil são importantes parceiros comerciais e diplomáticos. A rede consular brasileira conta com 10 consulados-gerais em Atlanta, Boston, Chicago, Hartford, Houston, Los Angeles, Miami, Nova York, São Francisco e Washington. Em 2022, foi criado o vice-consulado em Orlando. É em território americano onde se concentra a maior comunidade de brasileiros fora do país: cerca de 1,9 milhão de nascidos no Brasil vivem nos EUA. O país americano também é o principal destino das exportações brasileiras de produtos manufaturados, segundo relatório enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional em 2023. No ano anterior, entrou em vigor o Protocolo sobre Regras Comerciais e de Transparência, que promete reduzir a burocracia em operações de comércio bilateral. No mesmo ano, foi assinado o Acordo de Reconhecimento Mútuo de Operadores Econômicos Autorizados, com foco em transações aduaneiras. Ambos os países também cooperam na Organização Mundial do Comércio (OMC), na Organização Mundial da Saúde (OMS) e no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Fonte: Valor Econômico