Negócios: 9 formatos de conteúdo para ajudar na sua estratégia de marketing online

Quer potencializar suas estratégias online para vender mais? Conheça alguns formatos de conteúdo para explorar e melhorar suas campanhas!

Para divulgar um negócio online é preciso entender quais plataformas e redes sociais o seu público mais interage e, posteriormente, explorar os diferentes formatos de conteúdo na comunicação. Vamos apresentar nove formas de criar conteúdo nas suas campanhas, mas cada ação pode ser usada em conjunto com a próxima.

É importante é testar alguns formatos e em seguida analisar os resultados, pois assim será possível entender o que de fato funciona mais com seu público. Acompanhe abaixo.

1. Post nas redes sociais

As redes sociais oferecem muitas ferramentas para se comunicar diretamente com seu público-alvo. O segredo é entender o que causa mais impacto e engajamento, além de mapear os melhores horários para fazer uma postagem.

O primeiro passo é entender a parte técnica da rede social, que consiste em dominar o seu ecossistema e suas funcionalidades. Depois disso, será possível definir quais formatos de conteúdo é mais coerente com a sua estratégia para aquela rede.

Qualquer tipo de conteúdo pode ser adaptado para as redes sociais, então vale incluir na sua estratégia a comunicação integrada entre cada frente. Vamos ver outros formatos de conteúdo para o seu negócio.

2. Blog

Se você tem um site é imprescindível que tenha um blog, pois é por meio dele que você pode apresentar com mais liberdade seus produtos ou serviços explorando as necessidades do seu público-alvo. Além de explorar diversos formatos de conteúdo além do texto, como imagens, vídeos, e-books e etc.

Outra vantagem do blog é que ele contribui para o ranqueamento do seu site em mecanismos de buscas, como o Google.

3. Imagens

As imagens estão em praticamente tudo. Não existe uma estratégia de marketing sem imagens, óbvio! Entretanto, muitos iniciantes ainda pecam na apresentação de seus produtos com imagens de baixa qualidade ou com um enquadramento nada satisfatório.

Para quem não pode pagar um profissional, utilize apps de edição de imagens gratuitos ou pagos para trabalhar suas fotos. Muitos oferecem um tutorial com todas as funcionalidades da ferramenta.

4. Vídeos

Outro formato versátil, que pode ser utilizado em qualquer estratégia é o vídeo. Entretanto, é importante estruturar bem sua campanha com início, meio e fim. Utilize as redes sociais para divulgar pequenos vídeos, mas aproveite também as plataformas de vídeo, como o YouTube. Crie conteúdo para conversar com o seu público-alvo.

5. Webinars e Lives

Webinars são como conferências online, que geralmente trabalham um material mais rico a fim de captar leads. Já as Lives são transmissões ao vivo via streaming muito usadas para conversar com o público.

Uma conexão estável sem quedas ou travamentos faz muita diferença na experiencia do consumidor com a marca em qualquer estratégia online.

6. Infográficos

Muito usado para divulgar dados de uma forma mais leve, o infográfico é excelente para captação de leads. Esse formato explora a criatividade e deixa o conteúdo mais atrativo, principalmente em redes sociais em que dificilmente as pessoas param para ler um texto. O infográfico trabalha a beleza e é altamente compartilhável.

7. Pesquisas

Quer aumentar a presença da sua marca de forma espontânea? Crie pesquisas relevantes e divulgue para a imprensa. O interessante é que com os dados da pesquisa é possível transformar em todos tipo de conteúdo: vídeo, infográfico, imagem e etc.

As pesquisas certamente são conteúdos ricos que merecem ser explorados ao máximo, mas antes de tudo bem planejado.

8. E-books e White papers

E-books são livros digitais entre 2000 e 3000 palavras, já os white papers possuem um tamanho menor. O objetivo de ambos é bem parecido: aprofundar um determinado tema. Geralmente, os white papers são ótimos para apresentar estudos de caso para clientes que já tiveram um contato com a sua marca.

9. FAQs

Os FAQs (Frequently Asked Questions) são as dúvidas mais frequentes do seu público-alvo respondidas na mesma página. Levante as perguntas mais comuns e atualize a lista conforme surgir novos questionamento por parte do consumidor. Esse tipo de conteúdo contribui na transparência com o cliente na tomada de decisão da compra e diminui os chamados no SAC, por exemplo.

Agora que já conhece alguns formatos de conteúdo, não esqueça de planejar com cuidado cada campanha e integrar a comunicação entre os canais da sua marca. O seu infográfico pode ser divulgado com uma pesquisa mais completa, sua postagem nas redes sociais pode levar o leitor para entender mais sobre o assunto no seu blog e assim por diante. O importante é apresentar um conteúdo de qualidade com início, meio e fim para que seja possível analisar os resultados da campanha.