Náyadi Calais e os desafios da maquiagem

CARATINGA – O programa “Conectados com Marcy Lopes”, do Diário de Caratinga, recebeu nesta semana a esteticista Náyadi Calais Paiva, 28 anos, graduada em Estética e Cosmética, pela faculdade Newton Paiva de Belo Horizonte.

Náyadi mora em Santa Rita de Minas e é muito conhecida nas redes sociais por suas maquiagens e challenges, que são vídeos curtos de transformações surpreendentes que as pessoas fazem no estilo desafio, gerando diversão nas redes sociais. A esteticista conta de forma extrovertida sua trajetória profissional e fala de seus challenges. Para conhecer mais sobre Náyadi, é só conferir essa entrevista e acompanhar seu instagram pessoal @nayadicp, ou o profissional @visual.studiobeleza.

O que é um challenge, e como é feito?

Challenge na verdade é um desafio que muitos maquiadores na internet estão fazendo para mostrar todo o processo da maquiagem em segundos que na verdade demora horas pra fazer, é como se fosse uma mágica na verdade.

Qual é o challenge que você fez e mais gostou?

O que eu mais gostei foi o primeiro que fiz, no Halloween do ano passado. Foi divertido na hora da construção da maquiagem, foi em questão de segundos que ficou pronto no vídeo, mas foi uma maquiagem de cinco horas mais o menos, demorou pra fazer.

Quando descobriu seu talento para fazer challenge?

Na verdade acho que não tenho tanto talento (risos), faço mais por hobbie. Sempre que faço tem uma repercussão muito boa e isso me anima e me motiva. Gosto muito de mostrar esse processo todo da maquiagem, é muito legal o resultado final, ver as reações das pessoas quando assistem o vídeo, é como se fosse um entretenimento mesmo.

Sua mãe é uma cabeleireira famosa em Santa Rita de Minas. Você mexia nas coisas dela? Isso te influenciou?

Influenciou muito, minha mãe (Rosimeire Calais Costa Paiva) sempre foi muito vaidosa e eu cresci no meio da beleza. Desde novinha via minha mãe embelezando as clientes e amava aquilo, eu via a satisfação das pessoas ali, das clientes após verem o resultado, era bem legal e muito satisfatório, eu queria ter aquilo também, eu queria passar isso para as pessoas, porque gosto muito de cuidar das pessoas, e gosto que cuidem de mim.

Atualmente a harmonização facial está na moda. Você é a favor do envelhecimento natural, ou da pessoa buscar procedimentos estéticos para ficar jovem?

Sou a favor de procurar procedimentos estéticos de uma forma consciente, sem exagero. Se está incomodando, faça! Se sinta bem! Mas tudo que sai do equilíbrio eu já não acho tão legal. Por isso que prezo muito a questão da prevenção, quanto mais cedo começar a cuidar da pele, menos procedimentos invasivos você vai precisar fazer. Acho muito mais bonito uma pele madura com suas linhas de expressões amenizadas, que uma pele completamente esticada.

Você gosta de estar sempre maquiada?

Sempre! Vou à padaria e passo maquiagem. Só fico sem maquiagem quanto estou indo dormir.

Qual a maquiagem que achou mais engraçada ou que acabou dando errado?

Teve uma vez que eu e minha mãe fomos chamadas pra fazer uma maquiagem, uma produção nas meninas que iriam desfilar, e eu era muito novinha na época, era no início de faculdade eu estava tendo um grande conhecimento na área da maquiagem. Minha mãe ficou com cabelo e eu com maquiagem, e aí fui chamar a menina pra fazer a maquiagem, e era pra fazer uma sombra de acordo com a roupa. A menina falou que iria usar uma roupa azul, e o primeiro pigmento azul que vi joguei nela. Aí eu me perdi no meio da maquiagem, quando ela viu a maquiagem, ela viu que tinha alguma coisa errada ali. Na hora que ela se viu no espelho vi que ela se espantou, mas não tinha nada o que fazer. Até hoje eu tenho trauma de cores azuis, meio que agora que estou tirando isso da minha cabeça. Agora que estou me arriscando mais nas cores mais fortes e azuis.

PING-PONG

ENVELHECER – Naturalmente

VIAGEM – Natureza

FELICIDADE – Família

COR – Rosa

COMIDA – Batata gratinada da minha mãe, eu amo

AMOR – A Vida

PERFUME: 212