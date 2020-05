Nathan Vieira lança CD virtual para os fãs curtirem no período de quarentena

O violonista e cantor caratinguense Nathan Vieira inova e lança CD virtual no período da quarentena

CARATINGA – “Quarantine song’s” tem no repertório, Nathan interpretando canções de compositores como Flávio Venturini, Renato Russo, Elvis Presley e ainda uma faixa bônus com a participação especial de Paulinho Pedra Azul sendo assim um CD que inclui MPB e o bom Rock n’roll.

“A ideia foi fazer um disco da maneira mais simples que eu conseguisse dentro de casa. E foi produzido assim. Escolhi um repertório baseado no que as pessoas me sugerem nos shows e pelas redes sociais e tentei passar um pouco desse clima de reclusão em casa que estamos vivendo. Que apesar de ser um clima ruim, as pessoas colocam música mais alto astral pra alegrar o dia a dia”, comenta Nathan Vieira.

O CD “Nathan Vieira – Quarantine song’s” sai pelo selo Jararaca Records, da Revista Jararaca Alegre, que já lançou seu primeiro trabalho e diversos outros trabalhos de músicos caratinguenses.

“Não fiz com o intuito de cobrar pelo disco, ao contrário, a ideia é realmente levar alegria às pessoas através dessas canções. Por isso resolvi colocar disponível para download de forma gratuita. As pessoas entram no meu Instagram, curtem e gratuitamente elas recebem um link no meu site pra baixar as canções e as capas e ouvir até pelo celular, por exemplo. É realmente um presente para o fã que me acompanha e que pela situação toda está impossibilitado de estar presente em um show ao vivo. E também uma oportunidade pra quem não conhece meu trabalho.”, completa Nathan.

Para fazer o download das canções entre no Instagram do artista @nathanvieira_oficial e o post do CD virtual te direciona para o site com o link para o download gratuito dos áudios e das capas.