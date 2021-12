NATAL SOLIDÁRIO

Projeto do fórum beneficiará assistidos da Apae de Caratinga

CARATINGA – O Natal desperta os mais puros e belos sentimentos em muitas pessoas. E pensando em doar-se para o próximo, o juiz Anderson Fábio Nogueira Alves está realizando um projeto do fórum Desembargador Faria e Sousa para doar presentes. “Todo final de ano é desenvolvido algum tipo de projeto aqui no fórum, e esse ano o diretor do Foro que é o doutor Cleiton Luiz Chiodi, pediu que a gente fizesse alguma coisa”, afirmou o juiz.

Segundo o magistrado, o projeto já foi feito com escolas, com asilos, e esse ano foi realizada uma parceria com a Apae de Caratinga, para que fosse feita uma campanha de arrecadação de presentes para serem entregues aos apaenos.

“A gente entrou em contato com a instituição, com a Apae, e eles passaram pra gente a lista de alunos, porque alguns deles chegaram a escrever algumas cartas, alguns bilhetes de Natal, falando dos desejos deles. São desejos em grande maioria muito simples, porque os alunos da Apae têm algum tipo de necessidade especial, então eles querem um chocolate, uma bola, uma boneca e aí vamos tentar conseguir padrinhos para doar esses presentes para serem entregues a eles”.

O juiz explica que tendo em vista a pandemia, não será feito um evento como em outros anos para a entrega dos presentes. Então terá um evento simbólico, com apenas alguns alunos que irão ao fórum fazer uma apresentação do coral, e os demais receberão os presentes que a própria Apae vai entregar.

Muitos assistidos da Apae não tem mobilidade, então a própria Apae vai se encarregar de levar na casa deles os presentes.

Anderson Fábio falou da importância de desenvolver o projeto como esse. “É um sentimento de poder compartilhar, a gente faz esse trabalho, que é em conjunto não só com juízes, ou com funcionários, tem o Ministério Público e os advogados que ajudam. E hoje em dia a gente consegue ajuda de alguns empresários da cidade, então a gente vê que está fazendo um pouquinho de diferença na sociedade, e também trazendo um pouquinho de visibilidade para essas instituições. O natal é essa época que a gente pode compartilhar e ver nossos irmãos com o coração mais aberto”, destacou o juiz.

COMO AJUDAR

As cartas estão no fórum, nem todos os assistidos conseguiram escrevê-las, então serão montados kits de natal, porque muitos dos apaeanos não conseguem falar, nem expressar algum desejo. “Tem algumas cartas que as pessoas podem buscar aqui, mas a gente também precisa ajudar os assistidos que não conseguiram fazer as cartas. A gente pede que as pessoas que tenham interesse venham aqui, escolham uma carta para trazer o presente ou quem puder nos ajudar com contribuição em dinheiro, para que a gente possa montar esses kits, que façam por transferência bancária ou por Pix”, explicou o juiz. A chave Pix para doação em dinheiro é cejusc.cga@tjmg.jus.br.

A data para entrega das doações é até o próximo dia 10, porque a Apae fecha no final de ano, porque ela é como se fosse uma escola, para fazer a entrega nos dias 13 e 14.