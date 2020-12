NATAL NA ONDA VERMELHA

Estado mantém orientação para Caratinga na próxima semana

CARATINGA- O cenário de pandemia exige cautela extra durante as celebrações de Natal. É este o alerta que o Governo de Minas faz à população no cenário em que metade do estado — sete das 14 macrorregiões de Saúde — se encontrará na onda vermelha do plano Minas Consciente durante a próxima semana, conforme deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, definida em reunião executiva desta quarta-feira (16).

As ondas válidas de sábado (19) a sábado (26), visam manter o equilíbrio do cenário pandêmico e fazem parte das orientações para as regiões de Minas Gerais sobre a retomada segura das atividades econômicas.

Tanto a macrorregião Vale do Aço quanto a microrregião de Caratinga continuam na Onda Vermelha na próxima semana.

São permitidos serviços essenciais como supermercados, padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência; açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros; serviços de ambulantes de alimentação; farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop; bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito; vigilância e segurança privada; serviços de reparo e manutenção; lojas de informática e aparelhos de comunicação; hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões; construção civil e obras de infraestrutura; e comércio de veículos, peças e acessórios automotores.

E, o Comitê Estadual Covid autorizou, em virtude do Natal, o funcionamento do comércio, bares e restaurantes, desde que obedeçam algumas medidas necessárias à segurança em relação ao Coronavírus.

Quanto aos demais estabelecimentos que não são considerados essenciais e não se enquadram nas exceções do Governo, o DIÁRIO buscou um posicionamento junto à prefeitura, no entanto, até o momento não houve resposta. Enquanto isso, eles seguem funcionando normalmente.

Data de Atualização: 14/12/2020 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 4,0 2º Corte 100 20% 40% 90% 7,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 4 4 VALE DO AÇO 290 47% 70% 86% 4,9

Data de Atualização: 14/12/2020 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO 15% 56% 22 22

Data de Atualização: 14/12/2020 Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte 2º Corte MACROS Onda Atual 12/12 a 19/12 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda para 19/12 a 26/12 Pesos VALE DO AÇO Vermelha 0 Vermelha 74%

Data de Atualização: 14/12/2020 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 50% 4,0 2º Corte 100 20% 40% 90% 7,0 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep 1 2 2 4 4 VALE DO AÇO CARATINGA 385 70% 90% 91% 4,2 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 222 41% 61% 75% 7,5 VALE DO AÇO IPATINGA 282 48% 51% 86% 3,9

Data de Atualização: 14/12/2020 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Parâmetros -15% -15% 12 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO 43% 60% 28 22 22 VALE DO AÇO 0% 48% 18 18 22 VALE DO AÇO 20% 57% 28 28 22

Data de Atualização: 14/12/2020 Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente Parâmetros MACROS Onda Atual 12/12 a 19/12 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 19/12 a 26/12 VALE DO AÇO Vermelha 0 Vermelha 91,4% VALE DO AÇO Amarela 21 Amarela 68,8% VALE DO AÇO Vermelha 0 Vermelha 68,7%