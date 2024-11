Natal Iluminado terá neve artificial e distribuição de fotos impressas

CARATINGA- O Natal Iluminado de Caratinga já está sendo preparado com previsão de inauguração em 29 de novembro. A vencedora da licitação foi a empresa Tendas e Estrutura Caratinga, contratada pelo valor de R$ 615.000,00.

Como parte do cenário na Praça Cesário Alvim, além da mega árvore de natal com 12 metros de altura e a Casa do Papai Noel, que já são grandes atrações para o público, algumas novidades estão previstas. Este ano, serão instalados um estúdio para produção e distribuição de uma fotografia por pessoa, como forma de recordação do Natal Iluminado; além de máquina de neve artificial.

De acordo com a Prefeitura, a época do Natal é um período mágico que transforma as cidades em cenários de encanto e celebração. “A decoração natalina, que vai além das luzes e enfeites, desempenha um papel vital na criação de um ambiente acolhedor e festivo. Quando o Poder Público se dedica a decorar a cidade para o Natal, está não apenas embelezando o espaço público, mas também promovendo uma série de benefícios que tocam a vida de todos os cidadãos”.

Além disso, a decoração natalina tem um impacto significativo no turismo e na economia local. “Cidades que investem em belas decorações atraem visitantes que desejam experienciar o clima festivo. Esses turistas acabam consumindo produtos e serviços locais, beneficiando comerciantes e empresários da região. Festividades bem planejadas podem impulsionar a economia local, criar empregos temporários e gerar um fluxo de receita adicional para o município”.

Confira o que está previsto na estrutura da decoração natalina: